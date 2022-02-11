24 фото о том, как на самом деле выглядят звезды, когда на них никто не смотрит

Безупречная внешность на обложке глянца или в кадре не равна безупречной внешности в реальности, и героини нашей подборки не просто доказывают это своим примером, но доказывают с гордостью, не стесняясь позировать без макияжа для личных фото.