Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Зои Дешанель
Зои Дешанель
Zooey Deschanel
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Зои Дешанель
Zooey Deschanel
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 января 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Зои Дешанель
Родилась 17 января 1980 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Зои Дешанель
Гарольд и фиолетовый мелок
анимация, фэнтези
2023, США
0.0
Неровная земля
драма
2016, Канада / США
5.0
Рок на Востоке
мюзикл, комедия
2015, США
7.0
Храбрые перцем
комедия
2011, США
7.0
Мой придурочный брат
комедия
2011, США
6.0
500 дней лета
комедия, драма, мелодрама
2009, США
7.0
Всегда говори "Да"
комедия
2008, США
8.0
Гигантик
комедия, мелодрама
2008, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Зои Дешанель сыграет в игровом фильме по детской книге «Гарольд и фиолетовый мелок»
В касте также заняты Закари Ливай и Лил Рел Ховери.
Написать
11 февраля 2022 12:51
Зои Дешанель едва не получила роль Осы в киновселенной Marvel
Режиссер Джосс Уидон хотел привлечь актрису в первую часть «Мстителей».
Написать
21 октября 2021 15:31
Кейси Аффлек, Зои Дешанель и Уолтон Гоггинс возглавили каст музыкальной драмы Dreamin’ Wild
В основу сюжета ляжет реальная история братьев-музыкантов, которые внезапно стали популярны через 30 лет после публикации их альбома.
Написать
20 октября 2021 10:37
Все новости
Статьи о персоне
«Я была никем»: Кэти Перри притворялась Зои Дешанель ради пропуска в ночной клуб
Певица призналась, как пользовалась сходством с актрисой в прошлом.
Написать
22 декабря 2020 16:50
24 фото о том, как на самом деле выглядят звезды, когда на них никто не смотрит
Безупречная внешность на обложке глянца или в кадре не равна безупречной внешности в реальности, и героини нашей подборки не просто доказывают это своим примером, но доказывают с гордостью, не стесняясь позировать без макияжа для личных фото.
6 комментариев
15 июля 2019 11:10
Все статьи
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом