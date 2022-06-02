Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон

Woody Harrelson
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон Woody Harrelson
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 июля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Мидленд, Техас, США
Рост
177 см
Биография Вуди Харрельсона

Вуди Харрельсон родился 23 июля 1961 года в Техасе, в семье Чарльза и Дианы Харрельсон. Семью актера нельзя было назвать благополучной, ведь отца Вуди посадили за убийство, когда мальчику было всего семь лет, а спустя десять лет Чарльзу Харрельсону присудили два пожизненных срока. В 1973 Вуди и два его брата переехали в родной город их матери – Лебанон в штате Огайо, и там прошло детство будущего актера.  В юности Вуди Харрельсон работал резчиком по дереву, но параллельно с этим посещал актерские курсы. У Харрельсона есть степень бакалавра по театральным искусствам и английскому языку.

Роли Вуди Харрельсона

Первой работой на экране в 1985 году стал сериал «Веселая компания /Cheers»  канала NBC. Благодаря роли Вуди Бойда, бармена, который заменил тренера в этом ситкоме, о Вуди узнал актерский мир, а его самого пять раз номинировали на премию Emmy. Он также снялся в нескольких эпизодах сериала «Уилл и Грейс».

На большом экране Харрельсон впервые появился в 1992 году в фильме «Белые люди не умеют прыгать». Знаковой ролью для актера стал фильм «Народ против Ларри Флинта» режиссера Милоша Формана в 1996 году, где Вуди сыграл главную роль. За эту работу его номинировали на «Золотой глобус» и «Оскар» как лучшего актера. В карьере Харрельсона много серьезных фильмов, таких как «Старикам тут не место», «Компаньоны» и «Семь жизней». Однако и комедийные персонажи удаются ему неплохо. Например, фильм «Добро пожаловать в Зомбилэнд», снятый в жанре комедийного хоррора, очень полюбился зрителям, а Джесси Айзенбергу и Эмме Стоун, коллегам Вуди по съемкам, даже подарил много новых предложений и армию поклонников.

Вуди Харрельсон - Голодные игры

В трилогии «Голодные игры» Вуди Харрельсон сыграл персонажа по имени Хеймитч Эбернети, и, если в России и были люди, которые не знали такого актера, то теперь о Харрельсоне заговорил и весь мир. Трилогия, снятая по бестселлерам, стала настолько популярной, что все актеры, задействованные в главных ролях, стали мгновенно получать большие гонорары, а вместе с тем и номинации на различные кинопремии. Сейчас Вуди Харрельсон снимается в успешных голливудских проектах самых разнообразных жанров. Фильм «Иллюзия обмана» о фокусниках, где Вуди вновь встретился с Джесси Айзенбрегом, собрал неплохую кассу в кинотеатрах, что позволило картине получить продолжение и даже третью часть.

Помимо успешной работы в кинематографе, Вуди Харрельсон увлекается театром. В 1999 году он поставил пьесу «Furthest from the Sun» в театре в Миннеаполисе. В середине 80-х он сыграл в постановке «Билокси Блюз» Нила Саймона, где и познакомился со своей первой женой – Нэнси Саймон, дочерью драматурга. С декабря 2008 года актер женат на своей бывшей ассистентке Ларе Луи, и у пары растет трое дочерей: Дени, Зои и Макани. С дочерью Зои Вуди снялся в 7-минутном фильме о группе U2 «Song for Someone».

Вуди Харрельсон - скандалы

Вуди Харрельсон – разностороння личность, и в нем уживается как добропорядочный гражданин, так и настоящий вандал. Актер является строгим веганом, а также выступает за легализацию марихуаны. Помимо этого актер активно борется за защиту окружающей среды. Но в 1982 году его арестовали за танцы посреди улицы и сопротивление полиции. После чего он был еще несколько раз арестован в Лондоне, Лос-Анджелесе и округе Ли в Кентуки.

Награды и премии Вуди Харрельсона

2008 год
- Премия Гильдии актеров в номинации Лучший актерский состав («Старикам тут не место»)


1994 год
- Премия канала «MTV» в номинаци Лучший поцелуй («Непристойное предложение»)
- Премия Золотая малина в номинации Худшая мужская роль второго плана («Непристойное предложение»)

 
1989 год
- Эмми в номинации Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале («Чирс»)

Интересные факты о Вуди Харрельсоне

- Полное имя - Вудроу Трэйси Харрельсон

- Пел в группе под названием Manly Moondog And The Three Kool Kats

- Вуди сторонник легализации марихуаны

- Харрельсон вегетарианец и сыроед

Фильмография Вуди Харрельсона
Человек из Торонто
Человек из Торонто
боевик, комедия 2022, США
5.0
Треугольник печали
Треугольник печали
драма 2022, Швеция / США / Франция
6.0
Веном 2
Веном 2
фантастика, боевик 2021, США
8.0
Кейт
Кейт
боевик, триллер 2021, США
6.0
Мидуэй
Мидуэй
боевик, военный 2019, США
8.0
В погоне за Бонни и Клайдом
В погоне за Бонни и Клайдом
триллер, драма, криминал, детектив 2019, США
6.0
Zомбилэнд: контрольный выстрел
Zомбилэнд: контрольный выстрел
комедия, ужасы 2019, США
7.0
Веном
Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.0
Все фильмы
Фотографии Вуди Харрельсона Все фотографии
Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Кевин Харт становится напарником брутального Вуди Харрельсона в трейлере экшен-комедии «Человек из Торонто» Премьера состоится в конце июня.
Написать
2 июня 2022 09:35
Вуди Харрельсон снимется в новом фильме Рубена Эстлунда Актер утверждает, что работа с Эстлундом стала для него «животворящим опытом».
Написать
23 мая 2022 15:44
Звезда «Охотников за привидениями» Эрни Хадсон получил роль в фильме Бобби Фаррелли «Чемпионы» В картине также задействован Вуди Харрельсон.
Написать
4 февраля 2022 16:25
Все новости
Статьи о персоне
Пять причин посмотреть «Венома» в кино на этих выходных «Веном» – это как раз тот случай, когда верить всеобщей истерии «всё плохо, всё пропало» нельзя ни в коем случае, и вот почему.
Написать
5 октября 2018 00:04
Все статьи
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Приложение киноафиши