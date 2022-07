Вуди Харрельсон родился 23 июля 1961 года в Техасе, в семье Чарльза и Дианы Харрельсон. Семью актера нельзя было назвать благополучной, ведь отца Вуди посадили за убийство, когда мальчику было всего семь лет, а спустя десять лет Чарльзу Харрельсону присудили два пожизненных срока. В 1973 Вуди и два его брата переехали в родной город их матери – Лебанон в штате Огайо, и там прошло детство будущего актера. В юности Вуди Харрельсон работал резчиком по дереву, но параллельно с этим посещал актерские курсы. У Харрельсона есть степень бакалавра по театральным искусствам и английскому языку.

Роли Вуди Харрельсона

Первой работой на экране в 1985 году стал сериал «Веселая компания /Cheers» канала NBC. Благодаря роли Вуди Бойда, бармена, который заменил тренера в этом ситкоме, о Вуди узнал актерский мир, а его самого пять раз номинировали на премию Emmy. Он также снялся в нескольких эпизодах сериала «Уилл и Грейс».



На большом экране Харрельсон впервые появился в 1992 году в фильме «Белые люди не умеют прыгать». Знаковой ролью для актера стал фильм «Народ против Ларри Флинта» режиссера Милоша Формана в 1996 году, где Вуди сыграл главную роль. За эту работу его номинировали на «Золотой глобус» и «Оскар» как лучшего актера. В карьере Харрельсона много серьезных фильмов, таких как «Старикам тут не место», «Компаньоны» и «Семь жизней». Однако и комедийные персонажи удаются ему неплохо. Например, фильм «Добро пожаловать в Зомбилэнд», снятый в жанре комедийного хоррора, очень полюбился зрителям, а Джесси Айзенбергу и Эмме Стоун, коллегам Вуди по съемкам, даже подарил много новых предложений и армию поклонников.

Вуди Харрельсон - Голодные игры

В трилогии «Голодные игры» Вуди Харрельсон сыграл персонажа по имени Хеймитч Эбернети, и, если в России и были люди, которые не знали такого актера, то теперь о Харрельсоне заговорил и весь мир. Трилогия, снятая по бестселлерам, стала настолько популярной, что все актеры, задействованные в главных ролях, стали мгновенно получать большие гонорары, а вместе с тем и номинации на различные кинопремии. Сейчас Вуди Харрельсон снимается в успешных голливудских проектах самых разнообразных жанров. Фильм «Иллюзия обмана» о фокусниках, где Вуди вновь встретился с Джесси Айзенбрегом, собрал неплохую кассу в кинотеатрах, что позволило картине получить продолжение и даже третью часть.

Помимо успешной работы в кинематографе, Вуди Харрельсон увлекается театром. В 1999 году он поставил пьесу «Furthest from the Sun» в театре в Миннеаполисе. В середине 80-х он сыграл в постановке «Билокси Блюз» Нила Саймона, где и познакомился со своей первой женой – Нэнси Саймон, дочерью драматурга. С декабря 2008 года актер женат на своей бывшей ассистентке Ларе Луи, и у пары растет трое дочерей: Дени, Зои и Макани. С дочерью Зои Вуди снялся в 7-минутном фильме о группе U2 «Song for Someone».

Вуди Харрельсон - скандалы

Вуди Харрельсон – разностороння личность, и в нем уживается как добропорядочный гражданин, так и настоящий вандал. Актер является строгим веганом, а также выступает за легализацию марихуаны. Помимо этого актер активно борется за защиту окружающей среды. Но в 1982 году его арестовали за танцы посреди улицы и сопротивление полиции. После чего он был еще несколько раз арестован в Лондоне, Лос-Анджелесе и округе Ли в Кентуки.

Награды и премии Вуди Харрельсона

2008 год

- Премия Гильдии актеров в номинации Лучший актерский состав («Старикам тут не место»)



1994 год

- Премия канала «MTV» в номинаци Лучший поцелуй («Непристойное предложение»)

- Премия Золотая малина в номинации Худшая мужская роль второго плана («Непристойное предложение»)



1989 год

- Эмми в номинации Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале («Чирс»)