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Джулианна Мур

Julianne Moore
Джулианна Мур
Джулианна Мур Julianne Moore
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Дата рождения
3 декабря 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Форт-Брэгг, Северная Каролина, США
Рост
160 см
Личные связи
Барт Фрейндлих
Барт Фрейндлих
женаты с 2003 года
Биография Джулианны Мур

Джулианна Мур (Джули Энн Смит) – американская киноактриса, родилась 3 декабря 1960 в Форт-Брэгге (Северная Каролина, США), в семье военного судьи Питера Мура Смита и психиатра Анны Лав. У Джулианны есть младшая сестра Валери и брат Питер Мур Смит-младший. Из-за профессии отца семья Мур очень часто переезжала не только в пределах Штатов, но и по миру, в связи с чем дети постоянно меняли учебные заведения. По окончании школы будущая актриса училась в немецком городе Франкфурт-на-Майне в американском колледже при посольстве США. В 1979 году она вернулась в США, где окончила факультет изобразительного и драматического искусства Бостонского университета. После этого Джулианна переехала в Нью-Йорк, устроилась официанткой и параллельно участвовала в кастингах и конкурсах, мечтая о славе. Миниатюрная девушка привлекала внимание режиссеров, и, чтобы иметь официальный статус актрисы, она зарегистрировалась в Гильдии актеров США. При регистрации обнаружилось, что полная тезка девушки уже была в списке актеров Гильдии, и именно тогда Джулия взяла себе псевдоним «Джулианна Мур», объединив в нем два своих имени и фамилию деда.

Фильмы с Джулианной Мур

В начале своей карьеры Джулианна Мур часто играла на Бродвее. Первой серьезной ролью для нее стала роль в мыльной опере «Как вращается мир» (1985-1988). В этом сериале актрисе достались сразу две роли. Ее актерская игра пришлась по душе критикам и зрителям, и в скором времени ее наградили престижной телевизионной наградой «Эмми» как лучшую молодую актрису дневного сериала.

Кинодебют актрисы состоялся в фильме «Сказки с темной стороны», где она появилась лишь эпизодически. После этого Джулианна играла второстепенные роли в достаточно известных лентах, таких как «Рука, качающая колыбель» (1992), «Тело как улика» (1993), «Девять месяцев» (1995), «Наемные убийцы» (1995) и оскароносном детективе «Беглец» (1993). В то время Мур принимала все предложения о съемках.

Джулианна Мур  - «Парк юрского периода: Затерянный мир»

Первая популярность пришла к Джулианне Мур после съемок в фантастическом фильме Стивена Спилберга «Парк юрского периода: Затерянный мир» (1997). Культовый режиссер утвердил актрису на роль доктора Сары Хардинг без какого-либо прослушивания, так как был в восторге от исполнения ее роли доктора в «Беглеце». Картина была настоящим хитом и собрала 618 миллионов долларов при бюджете в 73 миллиона.

Свои первые номинации на премии «Оскар» и «Золотой Глобус» Джуллианна Мур получила за роль в картине «Ночи в стиле буги» (1997), где она предстала в совершенно новом для себя образе порнозвезды-наркоманки, при этом заботливой матери. В 1998 году актриса сыграла дочь главного героя в культовом фильме «Большой Лебовски». В 1999 году фильмография Джулинны пополнилась сразу 5 картинами, самыми яркими из которых считаются «Конец романа»  и «Магнолия». За работу над этими лентами актриса в очередной раз получила номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».

Джулианна Мур  - «Ганнибал»

Еще одним кинохитом в фильмографии актрисы стал сиквел триллера «Молчание ягнят» под названием «Ганнибал» (2001), в котором она играет Клариссу Старлинг (до нее эту роль исполняла Джоди Фостер). Многие зрители помнят Джулианну Мур именно по роли психиатра в этой картине. Фильм был успешным в прокате, собрав кассу в 351 миллион долларов и окупившись 4 раза.

2002 год стал для актрисы не менее успешным. Главная роль в драме «Вдали от рая» и второстепенная роль в драме «Часы» принесли Мур номинации на «Оскар» в категориях «Лучшая актриса» и «Лучшая актриса второго плана». В 2004 году Джулианна Мур и Пирс Броснан появились в главных ролях комедийной мелодрамы «Законы привлекательности». Также актрису можно увидеть в таких ярких фильмах, как «Детки в порядке» (2010), «Одинокий мужчина» (2009), «Учитель английского» (2013) и экранизации романа Лизы Геновы «Все еще Элис» (2014), которая принесла ей долгожданную статуэтку «Оскар». Помимо «Оскара» за эту работу актриса получила еще 4 престижные кинопремии. В том же году Мур также появилась на экранах в триллере «Воздушный маршал», черной комедии «Звездная карта» и в популярной антиутопии «Голодные игры». В ней она сыграла главу 13 дистрикта Панема, которая борется вместе с повстанцами за свободу мира. 2015 год принес Джулианне роли в лентах «Седьмой сын», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» и «Все, что у меня есть». В 2017 году с ее участием на экраны вышли три фильма: «Kingsman: Золотое кольцо», «Мир, полный чудес» и «Субурбикон».

Личная жизнь Джулианны Мур

Первым мужем Джулианны Мур был сериальный актер Джон Гулд Рубин. Их брак продлился 9 лет, окончившись скандалами и тяжелыми судебными разбирательствами. В 1996 году на съемочной площадке ленты «Миф об отпечатках пальцев» у Джулианны закрутился роман с режиссером Бартом Фрейндлихом, с которым она была знакома задолго до съемок. Сначала они жили в гражданском браке, а в 2003 году узаконили свои отношения. В этом браке родилось двое детей: сын Калеб и дочь Лив Хелен, младше брата на 5 лет.

Интересные факты о ДжулианнеМур
  • Джулианна Мур — левша.
  • Рост актрисы – 160 см.
  • В своем дебютном телепроекте, мыльной опере «Как вращается мир», актриса исполнила сразу две роли.

 

Фильмография Джулианны Мур
Женщина в окне
Женщина в окне
детектив, триллер 2021, США
6.0
Спирит Непокорный
Спирит Непокорный
анимация, вестерн, приключения, семейный 2021, США
8.0
Дорогой Эван Хансен
Дорогой Эван Хансен
драма, мюзикл 2021, США
7.0
Невероятная
Невероятная
короткометражный, драма 2019, Италия
5.0
Глории
Глории
драма, биография 2019, США
5.0
Глория Белл
Глория Белл
драма, мелодрама 2019, Чили / США
6.0
После свадьбы
После свадьбы
драма 2019, США
6.0
Бельканто
Бельканто
драма, триллер 2018, США
5.0
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Фотографии Джулианны Мур Все фотографии
Джулианна Мур Джулианна Мур Джулианна Мур Джулианна Мур
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19 мая 2022 12:43
Появился финальный трейлер киноверсии мюзикла «Дорогой Эван Хансен» Ролик длится почти четыре минуты. 
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17 сентября 2021 10:50
Критики прохладно приняли драматический мюзикл «Дорогой Эван Хансен» По их мнению, фильм оказался не лучшей попыткой перенести отмеченную наградами бродвейскую постановку на большие экраны.
Написать
13 сентября 2021 14:13
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Барт Фрейндлих
Барт Фрейндлих Bart Freundlich
женаты с 2003 года
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