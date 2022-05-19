Джулианна Мур (Джули Энн Смит) – американская киноактриса, родилась 3 декабря 1960 в Форт-Брэгге (Северная Каролина, США), в семье военного судьи Питера Мура Смита и психиатра Анны Лав. У Джулианны есть младшая сестра Валери и брат Питер Мур Смит-младший. Из-за профессии отца семья Мур очень часто переезжала не только в пределах Штатов, но и по миру, в связи с чем дети постоянно меняли учебные заведения. По окончании школы будущая актриса училась в немецком городе Франкфурт-на-Майне в американском колледже при посольстве США. В 1979 году она вернулась в США, где окончила факультет изобразительного и драматического искусства Бостонского университета. После этого Джулианна переехала в Нью-Йорк, устроилась официанткой и параллельно участвовала в кастингах и конкурсах, мечтая о славе. Миниатюрная девушка привлекала внимание режиссеров, и, чтобы иметь официальный статус актрисы, она зарегистрировалась в Гильдии актеров США. При регистрации обнаружилось, что полная тезка девушки уже была в списке актеров Гильдии, и именно тогда Джулия взяла себе псевдоним «Джулианна Мур», объединив в нем два своих имени и фамилию деда.

Фильмы с Джулианной Мур

В начале своей карьеры Джулианна Мур часто играла на Бродвее. Первой серьезной ролью для нее стала роль в мыльной опере «Как вращается мир» (1985-1988). В этом сериале актрисе достались сразу две роли. Ее актерская игра пришлась по душе критикам и зрителям, и в скором времени ее наградили престижной телевизионной наградой «Эмми» как лучшую молодую актрису дневного сериала.

Кинодебют актрисы состоялся в фильме «Сказки с темной стороны», где она появилась лишь эпизодически. После этого Джулианна играла второстепенные роли в достаточно известных лентах, таких как «Рука, качающая колыбель» (1992), «Тело как улика» (1993), «Девять месяцев» (1995), «Наемные убийцы» (1995) и оскароносном детективе «Беглец» (1993). В то время Мур принимала все предложения о съемках.

Джулианна Мур - «Парк юрского периода: Затерянный мир»

Первая популярность пришла к Джулианне Мур после съемок в фантастическом фильме Стивена Спилберга «Парк юрского периода: Затерянный мир» (1997). Культовый режиссер утвердил актрису на роль доктора Сары Хардинг без какого-либо прослушивания, так как был в восторге от исполнения ее роли доктора в «Беглеце». Картина была настоящим хитом и собрала 618 миллионов долларов при бюджете в 73 миллиона.

Свои первые номинации на премии «Оскар» и «Золотой Глобус» Джуллианна Мур получила за роль в картине «Ночи в стиле буги» (1997), где она предстала в совершенно новом для себя образе порнозвезды-наркоманки, при этом заботливой матери. В 1998 году актриса сыграла дочь главного героя в культовом фильме «Большой Лебовски». В 1999 году фильмография Джулинны пополнилась сразу 5 картинами, самыми яркими из которых считаются «Конец романа» и «Магнолия». За работу над этими лентами актриса в очередной раз получила номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».

Джулианна Мур - «Ганнибал»

Еще одним кинохитом в фильмографии актрисы стал сиквел триллера «Молчание ягнят» под названием «Ганнибал» (2001), в котором она играет Клариссу Старлинг (до нее эту роль исполняла Джоди Фостер). Многие зрители помнят Джулианну Мур именно по роли психиатра в этой картине. Фильм был успешным в прокате, собрав кассу в 351 миллион долларов и окупившись 4 раза.

2002 год стал для актрисы не менее успешным. Главная роль в драме «Вдали от рая» и второстепенная роль в драме «Часы» принесли Мур номинации на «Оскар» в категориях «Лучшая актриса» и «Лучшая актриса второго плана». В 2004 году Джулианна Мур и Пирс Броснан появились в главных ролях комедийной мелодрамы «Законы привлекательности». Также актрису можно увидеть в таких ярких фильмах, как «Детки в порядке» (2010), «Одинокий мужчина» (2009), «Учитель английского» (2013) и экранизации романа Лизы Геновы «Все еще Элис» (2014), которая принесла ей долгожданную статуэтку «Оскар». Помимо «Оскара» за эту работу актриса получила еще 4 престижные кинопремии. В том же году Мур также появилась на экранах в триллере «Воздушный маршал», черной комедии «Звездная карта» и в популярной антиутопии «Голодные игры». В ней она сыграла главу 13 дистрикта Панема, которая борется вместе с повстанцами за свободу мира. 2015 год принес Джулианне роли в лентах «Седьмой сын», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» и «Все, что у меня есть». В 2017 году с ее участием на экраны вышли три фильма: «Kingsman: Золотое кольцо», «Мир, полный чудес» и «Субурбикон».

Личная жизнь Джулианны Мур

Первым мужем Джулианны Мур был сериальный актер Джон Гулд Рубин. Их брак продлился 9 лет, окончившись скандалами и тяжелыми судебными разбирательствами. В 1996 году на съемочной площадке ленты «Миф об отпечатках пальцев» у Джулианны закрутился роман с режиссером Бартом Фрейндлихом, с которым она была знакома задолго до съемок. Сначала они жили в гражданском браке, а в 2003 году узаконили свои отношения. В этом браке родилось двое детей: сын Калеб и дочь Лив Хелен, младше брата на 5 лет.