Содержание:

Брайан Крэнстон – Фильмы

- «Спасти рядового Райана» – Брайан Крэнстон

- Брайан Крэнстон – «Во все тяжкие»

- Брайан Крэнстон – «Афера под прикрытием»

Брайан Крэнстон – Личная жизнь

Американский актёр Брайан Крэнстон родился в Сан-Фернандо, штат Калифорния, 7 марта 1956 года. Его мать, Одри Пегги Селл, была актрисой, а отец, Джозеф Луи Крэнстон, работал продюсером и актёром. В семье также было ещё двое детей. Родители с трудом справлялись со своими обязанностями и заложили дом, после чего дети были фактически отданы на воспитание бабушке и дедушке. Мальчик вырос в Лос-Анджелесе, где учился в средней школе Canoga Park, после чего отправился получать высшее образование в колледж Los Angeles Valley, который он так и не окончил. В 23 года Брайан подрабатывал грузчиком и мечтал об актёрской карьере. В то время он активно посещал всевозможные семинары и ходил на кастинги.

Чуть позже Крэнстон перебрался в Нью-Йорк и первое время снимался в рекламных роликах и небольших ролях на телевидении. С 1983 по 1985 годы он принимал участие в съёмках сериала «Бесконечная любовь», воплотив персонажа Дугласа Донована. Можно сказать, что это был первый маленький успех начинающего актёра.

Брайан Крэнстон – Фильмы

Брайан Крэнстон в молодости сыграл в нескольких десятках различных телесериалах, в том числе и таких известных, как «Вавилон 5», «Могучие рейнджеры», «Калифорнийский дорожный патруль», «Крутой Уокер», «Секретные материалы», «Спасатели Малибу», «Она написала убийство» и «Флэш». Он также стал получать эпизодические роли в полнометражных проектах, среди которых были «Амазонки на луне», «Мёртвый космос», «То, что ты делаешь» и множество других.

Настоящим прорывом в телевизионной карьере Брайана Крэнстона становится 2000 год, когда он получается роль Хэла в известном сериале «Малкольм в центре внимания», за которую он удостоился трёх номинаций на «Эмми». После «Малкольма в центре внимания» и «Спасти рядового Райана» Брайана всё чаще можно было увидеть на большом экране. Он сыграл в таких фильмах, как «Маленькая мисс счастье», «Иллюзион» и «Лицензия на измену».

«Спасти рядового Райана» – Брайан Крэнстон

Одним из первых больших проектов Брайана Крэнстона становится фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана», в котором снялись Том Хэнкс, Том Сайзмор, Мэтт Деймон, Вин Дизель и другие. Фильм рассказывает о подробностях событий Нормандской операции во время Второй мировой войны. Брайан Крэнстон ненадолго появляется на экране в образе полковника из военного министерства.

Брайан Крэнстон – «Во все тяжкие»

В 2008 году Брайана Крэнстона утверждают на судьбоносную для его карьеры роль – в сериале «Во все тяжкие». Это история учителя по химии по имени Уолтер Уайт, который узнаёт, что болен раком лёгких и решает использовать отведённое ему время, чтобы заработать на производстве и продаже метамфетамина со своим бывшим учеником Джесси. Главные роли в сериале сыграли Аарон Пол и Брайан Крэнстон, после чего оба были замечены широкой публикой и получили мировое признание. Сериал выходил на протяжении шести лет и завершился в 2013 году, оставшись в истории как один из самых ярких телепроектов.

Затем, на волне успеха сериала «Во все тяжкие» Крэнстон то и дело стал сниматься в голливудских проектах, среди которых: «Драйв», «Заражение», «Джон Картер», «Вспомнить всё», «Операция «Арго», «Годзилла», «Трамбо», «Во всём виноват енот», «Почему он?», «Могучие рейнджеры» и многие другие.

Брайан Крэнстон – «Афера под прикрытием»

В 2016 году Брайан Крэнстон сыграл главную роль в фильме Брэда Фурмана «Афера под прикрытием». Это история федерального агента, который под прикрытием внедряется в преступные группировки, чтобы разоблачить Пабло Эскобара, однако во время операции у него возникает множество трудностей. В картине также сыграли Дайан Крюгер и Джон Легуизамо.

Брайан Крэнстон – Личная жизнь

Брайан Крэнстон был женат дважды. В период с 1977 по 1982 он состоял в браке со сценаристкой Микки Мидлтон, а в 1993 году обручился с актрисой Робин Дирден, от которой у него родилась дочь Тэйлор.