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Брендан Койл
Брендан Койл
Brendan Coyle
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Брендан Койл
Brendan Coyle
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Дата рождения
2 декабря 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Брендана Койла
Родился 2 декабря 1963 года. Корби, Великобритания.
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Фильмография Брендана Койла
Две королевы
исторический, драма, биография
2018, Великобритания
7.0
1916: Ирландское восстание
драма
2016, Ирландия
0.0
Ворон
триллер
2012, США / Испания / Венгрия
7.0
Заговор
драма, исторический, военный
2001, США / Великобритания
7.0
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