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Постер к сериалу Город мечты
Постер к сериалу Город мечты
Постер к сериалу Город мечты
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Город мечты

Город мечты (2012 - 2013)

Magic City 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Starz
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут
О чем сериал

Действие происходит в самом роскошном заведении Майами-Бич — гостинице «Мирамар», куда на празднование Нового года прибывает Фрэнк Синатра. Хлопот у управляющего Айка Эванса немало, он решает проблемы с настойчивыми членами мафиозной структуры, а также семейные дела. Отель «Мирамар» имеет не только светлую, но и темную часть жизни: днем — это место для развлечений богатых клиентов, а ночью он превращается в пристанище гангстеров и их антагонистов, то есть сотрудников ФБР и других представителей криминального мира.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стивен Стрэйт
Стивен Стрэйт Stevie Evans
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган Ike Evans
Елена Сатине
Елена Сатине Judi Silver
Джессика Маре Lily Diamond
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон Ben "The Butcher" Diamond
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко Vera Evans
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Город мечты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 8 эпизодов
 
Город мечты - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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