Действие происходит в самом роскошном заведении Майами-Бич — гостинице «Мирамар», куда на празднование Нового года прибывает Фрэнк Синатра. Хлопот у управляющего Айка Эванса немало, он решает проблемы с настойчивыми членами мафиозной структуры, а также семейные дела. Отель «Мирамар» имеет не только светлую, но и темную часть жизни: днем — это место для развлечений богатых клиентов, а ночью он превращается в пристанище гангстеров и их антагонистов, то есть сотрудников ФБР и других представителей криминального мира.