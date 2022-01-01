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Марк Марголис

Mark Margolis
Марк Марголис
Марк Марголис Mark Margolis
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Дата рождения
26 ноября 1939
Возраст
82 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Марк Марголис

Родился 26 ноября 1939 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.

Фильмография Марк Марголис
Запретная кухня
Запретная кухня
семейный 2019, США / Бразилия
6.0
Замечательная жизнь
Замечательная жизнь
мелодрама, драма 2016, США
4.0
Моя большая греческая свадьба 2
Моя большая греческая свадьба 2
комедия 2016, США
5.0
Противный ребёнок
Противный ребёнок
драма 2015, США / Чили
5.0
Внизу
Внизу
ужасы, триллер 2013, США
3.0
Реальные парни
Реальные парни
комедия 2012, США
7.0
Вызов
Вызов
военный, драма 2008, США
8.0
Прощай, детка, прощай
Прощай, детка, прощай
драма, криминал, мистика 2007, США
7.0
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