Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Марк Марголис
Марк Марголис
Mark Margolis
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Марк Марголис
Mark Margolis
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 ноября 1939
Возраст
82 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Марк Марголис
Родился 26 ноября 1939 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.
Развернуть
Фильмография Марк Марголис
Запретная кухня
семейный
2019, США / Бразилия
6.0
Замечательная жизнь
мелодрама, драма
2016, США
4.0
Моя большая греческая свадьба 2
комедия
2016, США
5.0
Противный ребёнок
драма
2015, США / Чили
5.0
Внизу
ужасы, триллер
2013, США
3.0
Реальные парни
комедия
2012, США
7.0
Вызов
военный, драма
2008, США
8.0
Прощай, детка, прощай
драма, криминал, мистика
2007, США
7.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев