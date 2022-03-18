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Мишель Докери
Мишель Докери
Michelle Dockery
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Мишель Докери
Michelle Dockery
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Дата рождения
15 декабря 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
173 см
Биография Мишель Докери
Родилась 15 декабря, 1981 года. Эссекс, Англия
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Фильмография Мишель Докери
Аббатство Даунтон 2
драма
2022, США / Великобритания
9.0
Джентльмены
боевик, криминал
2020, США
8.0
Аббатство Даунтон
драма, исторический
2019, Великобритания
7.0
Предчувствие конца
2016, Великобритания
6.0
Вне/себя
триллер, фантастика, драма
2015, США
7.0
Воздушный маршал
триллер, боевик
2013, США
7.0
Анна Каренина
драма
2012, Великобритания
7.0
Ханна. Совершенное оружие
драма
2011, США / Великобритания / Германия
7.0
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Руперт Френд оказывается в центре шокирующего судебного разбирательства в трейлере сериала «Анатомия скандала»
Ведущие женские роли исполнили Мишель Докери и Сиенна Миллер.
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18 марта 2022 14:53
Мэгги Смит получает в наследство виллу на юге Франции в новом трейлере «Аббатства Даунтон 2»
Премьера ленты запланирована на 5 мая.
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16 февраля 2022 10:28
Студия Focus Features опубликовала новый постер «Аббатства Даунтон 2»
Трейлер на подходе.
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15 февраля 2022 14:31
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