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Марта Плимптон
Марта Плимптон
Martha Plimpton
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Марта Плимптон
Martha Plimpton
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Дата рождения
16 ноября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Биография Марта Плимптон
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Фильмография Марта Плимптон
Исповедь
драма
2021, США
8.0
Помни меня
драма, мелодрама
2010, США
8.0
200 сигарет
комедия, мелодрама, драма
1999, США
7.0
Музыка из другой комнаты
мелодрама, драма, комедия
1998, США
6.0
Красивые девушки
мелодрама, комедия, драма
1996, США
8.0
Я стреляла в Энди Уорхола
драма, биография
1995, США / Великобритания
7.0
Миссис Паркер и порочный круг
биография, драма
1994, США / Канада
6.0
Другая женщина
драма
1988, США
5.0
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Сюжет фильма построен вокруг стрельбы в американской школе.
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1 сентября 2021 13:58
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