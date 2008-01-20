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Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Постер к сериалу Во все тяжкие
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 9.5
Оцените
25 постеров
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 9.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Во все тяжкие
Во все тяжкие (2008 - 2013) Breaking Bad 18+
Год выпуска 2008
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал AMC
Продолжительность 44 часа 26 минут
О чем сериал

«Во все тяжкие» — криминальная драма, изменившая облик американского телевидения. Уолтер Уайт — примерный семьянин из Альбукерке, работающий школьным учителем. Врачи ставят ему неутешительный диагноз — рак. Чтобы обеспечить беременную жену и сына-подростка всем необходимым, химик начинает заниматься изготовлением наркотиков в промышленных масштабах. В преступном деле Уолтеру помогает его бывший ученик Джесси Пинкман. Однако на пути двух дилетантов возникают агенты УБН и конкуренты из латиноамериканских картелей.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Винс Гиллиган
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лора Фрейзер
Лора Фрейзер Lydia Rodarte-Quayle
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон Walter White
Аарон Пол
Аарон Пол Jesse Pinkman
Анна Ганн
Анна Ганн Skyler White
Дин Норрис
Дин Норрис Hank Schrader
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Во все тяжкие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 7 эпизодов
 
Во все тяжкие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 13 эпизодов
 
Во все тяжкие - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2010, 13 эпизодов
 
Во все тяжкие - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 13 эпизодов
 
Во все тяжкие - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 16 эпизодов
 
Новости о сериале
Пора прощаться: вышел тизер заключительных серий «Лучше звоните Солу»
Пора прощаться: вышел тизер заключительных серий «Лучше звоните Солу»
Брайан Крэнстон и Аарон Пол вернутся к своим ролям из «Во все тяжкие» в финале «Лучше звоните Солу»
Брайан Крэнстон и Аарон Пол вернутся к своим ролям из «Во все тяжкие» в финале «Лучше звоните Солу»
Близнецы прибывают на место преступления в тизере шестого сезона «Лучше звоните Солу»
Близнецы прибывают на место преступления в тизере шестого сезона «Лучше звоните Солу»
Слушать саундтрек сериала Во все тяжкие
Кадры из сериала
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