«Во все тяжкие» — криминальная драма, изменившая облик американского телевидения. Уолтер Уайт — примерный семьянин из Альбукерке, работающий школьным учителем. Врачи ставят ему неутешительный диагноз — рак. Чтобы обеспечить беременную жену и сына-подростка всем необходимым, химик начинает заниматься изготовлением наркотиков в промышленных масштабах. В преступном деле Уолтеру помогает его бывший ученик Джесси Пинкман. Однако на пути двух дилетантов возникают агенты УБН и конкуренты из латиноамериканских картелей.