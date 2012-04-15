«Девочки» — американский трагикомедийный сериал, состоящий из пяти сезонов. Выходил на телеканале HBO. Шоу исследует жизнь четырех молодых женщин, которые живут в Нью-Йорке и пытаются построить карьеру. В основу сценария легли реальные зарисовки из жизни одной из главных актрис Лины Данэм. Она также является шоураннером сериала. «Девочки» были хорошо приняты критиками и собрали определенное количество авторитетных кинонаград. Изначально главные героини сериала проводят большую часть времени в компании друг друга. Но впоследствии вынуждены разойтись — каждая своей дорогой.