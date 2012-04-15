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Постер к сериалу Девочки
Постер к сериалу Девочки
Постер к сериалу Девочки
Постер к сериалу Девочки
Постер к сериалу Девочки
Постер к сериалу Девочки
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
6 постеров
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Девочки
Девочки (2012 - 2017) Girls 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 31 час 0 минут
О чем сериал

«Девочки» — американский трагикомедийный сериал, состоящий из пяти сезонов. Выходил на телеканале HBO. Шоу исследует жизнь четырех молодых женщин, которые живут в Нью-Йорке и пытаются построить карьеру. В основу сценария легли реальные зарисовки из жизни одной из главных актрис Лины Данэм. Она также является шоураннером сериала. «Девочки» были хорошо приняты критиками и собрали определенное количество авторитетных кинонаград. Изначально главные героини сериала проводят большую часть времени в компании друг друга. Но впоследствии вынуждены разойтись — каждая своей дорогой.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Лина Данэм
Лина Данэм
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Адам Драйвер
Адам Драйвер Adam Sackler
Лина Данэм
Лина Данэм Hannah Horvath
Питер Сколари
Питер Сколари Tad Horvath
Бекки Энн Бэйкер
Бекки Энн Бэйкер Loreen Horvath
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак Desi
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Девочки - Сезон 1 Сезон 1
2012, 10 эпизодов
 
Девочки - Сезон 2 Сезон 2
2013, 10 эпизодов
 
Девочки - Сезон 3 Сезон 3
2014, 12 эпизодов
 
Девочки - Сезон 4 Сезон 4
2015, 10 эпизодов
 
Девочки - Сезон 5 Сезон 5
2016, 10 эпизодов
 
Девочки - Сезон 6 Сезон 6
2017, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Лина Данэм хотела бы перезапустить сериал «Девочки», как это случилось с «Сексом в большом городе»
Лина Данэм хотела бы перезапустить сериал «Девочки», как это случилось с «Сексом в большом городе»
Слушать саундтрек сериала Девочки
Кадры из сериала
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