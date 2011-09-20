«Новенькая» — это американский комедийный сериал, транслирующийся на телеканале Fох. По сюжету, главная героиня Джессика становится соседкой трех друзей — Шмидта, Уинстона и Ника, а также она приводит в компанию свою лучшую подругу Сиси. Вместе они меняют романтических партнеров, влюбляются друг в друга, становятся настоящими друзьями и ищут свое место в жизни. Сериал снят в лучших традициях такого популярного ситкома, как «Друзья», а также номинировался и получал престижные награды в области телевидения.