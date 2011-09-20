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Постер к сериалу Новенькая
Постер к сериалу Новенькая
Постер к сериалу Новенькая
Постер к сериалу Новенькая
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
4 постера
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Новенькая
Новенькая (2011 - 2018) New Girl 16+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 73 часа 0 минут
О чем сериал

«Новенькая» — это американский комедийный сериал, транслирующийся на телеканале Fох. По сюжету, главная героиня Джессика становится соседкой трех друзей — Шмидта, Уинстона и Ника, а также она приводит в компанию свою лучшую подругу Сиси. Вместе они меняют романтических партнеров, влюбляются друг в друга, становятся настоящими друзьями и ищут свое место в жизни. Сериал снят в лучших традициях такого популярного ситкома, как «Друзья», а также номинировался и получал престижные награды в области телевидения.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Elizabeth Meriwether
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Меган Фокс
Меган Фокс
Зои Дешанель
Зои Дешанель Jessica "Jess" Day
Джейк Джонсон
Джейк Джонсон Nicholas "Nick" Miller
Макс Гринфилд
Макс Гринфилд Schmidt
Роб Райнер
Роб Райнер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Новенькая - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 24 эпизода
 
Новенькая - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 25 эпизодов
 
Новенькая - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 23 эпизода
 
Новенькая - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 22 эпизода
 
Новенькая - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 22 эпизода
 
Новенькая - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2016, 22 эпизода
 
Новенькая - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2018, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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