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Постер сериала Диагнозу вопреки
Постер сериала Диагнозу вопреки
Постер сериала Диагнозу вопреки
Постер сериала Диагнозу вопреки
Постер сериала Диагнозу вопреки
Постер сериала Диагнозу вопреки
Постер сериала Диагнозу вопреки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Диагнозу вопреки

Диагнозу вопреки (2010 - 2013)

The Big C 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Героиня сериала «Диагнозу вопреки» – обычная американская домохозяйка Кэти, добропорядочная жена и заботливая мать. Но вся ее жизнь переворачивается в один момент, когда она узнает, что в ее организме есть неоперабельная раковая опухоль. Свои последние дни Кэти решает прожить так, как всегда мечтала. Она выгоняет из дома опостылевшего супруга Пола, увольняется с надоевшей скучной работы и начинает строить бассейн, чтобы лично научить своего сына Адама нырять. И почему она не сделала все это раньше?

 

В ролях
В ролях
Оливер Платт
Оливер Платт
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Хью Дэнси
Хью Дэнси
Габури Сидибе
Габури Сидибе
Лора Линни
Лора Линни
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.1 IMDb
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Сезоны
Диагнозу вопреки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 13 эпизодов
 
Диагнозу вопреки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 13 эпизодов
 
Диагнозу вопреки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 10 эпизодов
 
Диагнозу вопреки - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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