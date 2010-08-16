Героиня сериала «Диагнозу вопреки» – обычная американская домохозяйка Кэти, добропорядочная жена и заботливая мать. Но вся ее жизнь переворачивается в один момент, когда она узнает, что в ее организме есть неоперабельная раковая опухоль. Свои последние дни Кэти решает прожить так, как всегда мечтала. Она выгоняет из дома опостылевшего супруга Пола, увольняется с надоевшей скучной работы и начинает строить бассейн, чтобы лично научить своего сына Адама нырять. И почему она не сделала все это раньше?