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Постер к сериалу Американский папаша
Постер к сериалу Американский папаша
Постер к сериалу Американский папаша
Постер к сериалу Американский папаша
Постер к сериалу Американский папаша
Постер к сериалу Американский папаша
Постер к сериалу Американский папаша
Постер к сериалу Американский папаша
Постер к сериалу Американский папаша
Постер к сериалу Американский папаша
Постер к сериалу Американский папаша
Постер к сериалу Американский папаша
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
12 постеров
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Американский папаша
Американский папаша (2005 - …) American Dad! 16+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 18 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TBS
Продолжительность 175 часов 30 минут
О чем сериал

«Американский папаша» — многосерийное мультипликационное шоу, созданное в формате сатирической комедии. Действие разворачивается вокруг семьи Смит: Стэна, агента секретных служб и отъявленного республиканца, который не блещет интеллектом, го супруги Франсин, олицетворяющей собой типичную домохозяйку, не самую умную, но и не глупую, а также их сына Стива, имеющего определенные проблемы при общении с девушками, и дочери Хэйли, притворяющейся хиппи, хотя на деле никак не связанной с этой субкультурой. В доме Смитов еще живет маленький любимец — рыбка по имени Клаусс. Он обладает настоящим человеческим мозгом, имплантированным ему от немецкого спортсмена. Кроме того, в семье Смитов ютится инопланетянин Роджер, которого когда-то спасли из «Зоны 51».

В ролях Персонажи
Автор идеи
Сет МакФарлейн
Сет МакФарлейн
Мэтт Вайцман
Майк Баркер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сет МакФарлейн
Сет МакФарлейн Stan Smith
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт Avery Bullock
Эдди Кэй Томас
Эдди Кэй Томас Barry Robinson
Кертис Армстронг Schmuley "Snot" Lonstein
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон Principal Brian Lewis
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Американский папаша - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 23 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 19 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 16 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 20 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2009, 18 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2010, 19 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2011, 18 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2012, 19 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2013, 20 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2014, 15 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2014, 22 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2016, 22 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2016, 22 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2017, 20 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2020, 24 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2020, 24 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2021, 22 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2022, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Американский папаша
Кадры из сериала
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