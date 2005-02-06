«Американский папаша» — многосерийное мультипликационное шоу, созданное в формате сатирической комедии. Действие разворачивается вокруг семьи Смит: Стэна, агента секретных служб и отъявленного республиканца, который не блещет интеллектом, го супруги Франсин, олицетворяющей собой типичную домохозяйку, не самую умную, но и не глупую, а также их сына Стива, имеющего определенные проблемы при общении с девушками, и дочери Хэйли, притворяющейся хиппи, хотя на деле никак не связанной с этой субкультурой. В доме Смитов еще живет маленький любимец — рыбка по имени Клаусс. Он обладает настоящим человеческим мозгом, имплантированным ему от немецкого спортсмена. Кроме того, в семье Смитов ютится инопланетянин Роджер, которого когда-то спасли из «Зоны 51».