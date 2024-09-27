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Мэгги Смит 7 фотографий
Мэгги Смит Maggie Smith
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Мэгги Смит

Maggie Smith

Дата рождения
28 декабря 1934
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
27 сентября 2024
Карьера
Актриса
Место рождения
Илфорд, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Место смерти
Chelsea and Westminster Hospital, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Рост
165 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Биография Мэгги Смит

Сожержание: 
Мэгги Смит – Фильмы
  - Мэгги Смит – «Гарри Поттер»
  - Мэгги Смит – «Аббатство Даунтон»
  - Мэгги Смит – «Шерлок Гномс»
Мэгги Смит – Личная жизнь

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде, Эссекс, Англия, в семье профессора Оксфордского университета Натаниэля Смита. У нее было двое старших братьев – Алистер и Ян. Смит посещала школу для девочек и хотела поступить в театральный вуз, но родители были против, и она пошла по стопам отца в Оксфорд, где начала выступать в студенческих постановках. Актриса исполнила несколько ролей в спектаклях по Шекспиру, после чего ее пригласили на бродвейскую постановку в Лондон. В 1960-х Смит стала примой труппы Королевского Национального театра.


Мэгги Смит – Фильмы

Кинодебют актрисы состоялся в 1958 году в главной роли в криминальной драме «Некуда идти», после чего четыре года играла только в театре. С 1962 года она стала сниматься регулярно, и вскоре появилась в драме Джека Клейтона «Пожиратель тыкв», которая завоевала 6 национальных кинематографических наград. Спустя пять лет актриса получила «Оскар» за ключевую роль учительницы в мелодраме «Расцвет мисс Джин Броди», после чего снова сосредоточилась на театре.

Ее возвращение на экраны состоялось в 1972 году в комедии по мотивам пьесы Бернарда Шоу «Миллионерша», где она исполнила заглавную роль. Еще через 6 лет Смит получила свой второй «Оскар» - на этот раз за роль второго плана в картине «Калифорнийский отель», где она сыграла с Джейн Фонда и Майклом Кейном. В начале 1980-х вышли две новые работы Смит – «Битва титанов» по мотивам древнегреческих мифов и «Квартет» Джеймса Айвори. В 1986 году Смит снова снялась у Айвори в исторической мелодраме «Комната с видом» о непростом выборе молодой девушки между двумя женихами. Картину очень высоко оценили критики, а актриса получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

В 1999 году на экраны вышло сразу две знаменитых картины – «Дэвид Коперфильд» Саймона Кертиса и драматическая комедия Франко Дзеффирелли «Чай с Муссолини». Настоящий международный триумф Смит принесла роль Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг. В 2010 году вышел первый сезон телесериала «Аббатство Даунтон», воссоздающего атмосферу Англии начала XX века – в нем Смит сыграла графиню Грэтэм. В 2011 году актриса озвучила леди Ягодку в мультфильме «Гномео и Джульетта», а также в его сиквеле «Шерлок Гномс» 2018 года.


Мэгги Смит – «Гарри Поттер»

С 2001 по 2011 год Смит исполняла роль Минервы Макгонагалл в кинофраншизе по серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. События первого фильма, «Гарри Поттер и философский камень», начинаются с того, что могучий темный маг Волан-де-Морт (Рэйф Файнс) убивает супружескую пару добрых волшебников, и их маленький сын Гарри (Дэниел Рэдклифф) попадает на попечение в семью сестры матери, где его не любят. Однако директор школы Хогвартс Альбус Дамблдор (Ричард Харрис), его заместитель Минерва Макгонагалл (Мэгги Смит) и лесник Хагрид (Робби Колтрейн) продолжают следить за судьбой мальчика и, когда приходит время, приглашают его начать обучение в школе для волшебников. В поезде по дороге в Хогвартс Гарри знакомится с Роном (Руперт Гринт) и Гермионой (Эмма Уотсон), которые впоследствии становятся его лучшими друзьями и соратниками в борьбе со злом, которое постоянно подстерегает их.


Мэгги Смит – «Аббатство Даунтон»

С 2010 по 2015 Смит исполняла роль Вайолет Кроули, вдовствующей графини Грэнтэм в телесериале «Аббатство Даунтон» для британского канала ITV. Действие начинается в 1912 году в Англии, когда наследник титула графа Грэнтэма погибает на корабле «Титаник», оставив знатный и богатый род без наследника. Семья ожидает, что родовое имение Даунтон в Йоркшире, а также другие владения и весь капитал семьи перейдет старшей дочери графа, однако Роберт (Хью Бонневилль) категорически отказывается отстаивать права Мэри (Мишель Докери), предпочитая ей безвестного сына четвероюродного брата графа. В сериале последовательно освещаются исторические события и перемены в обществе, включая электрификацию, телефонизацию, появление автомобилей, эмансипацию женщин, Первую мировую войну, эпидемию испанского гриппа, послевоенные годы и многое другое.


Мэгги Смит – «Шерлок Гномс»

В 2018 году Смит озвучила леди Ягодку, мать Гномео в анимационном фильме Джона Стивенсона об оживших фигурах садовых гномов – сиквеле мультфильма 2011 года «Гномео и Джульетта» по мотивам пьесы Шекспира. Главные герои - Гномео и Джульетта, которые вместе с семьями и друзьями переезжают из пригорода в большой Лондон. Они хранители садов, поэтому их главная забота — подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре они узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы. И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. Они зовут на помощь известного сыщика Шерлока Гномса и его верного спутника Ватсона.


Мэгги Смит – Личная жизнь

С 1967 по 1974 год Смит была замужем за актером Робертом Стивенсом, в браке родились двое сыновей – Крис Ларкин и Тоби Стивенс, которые продолжили актерскую династию. В 1975 Смит вышла за драматурга Беверли Кросса, их союз существовал до 1998 года.

Популярные фильмы

Аббатство Даунтон 8.6
Аббатство Даунтон (2010)
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 8.3
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая (2011)
Аббатство Даунтон 2 8.2
Аббатство Даунтон 2 (2022)

Фильмография Мэгги Смит

Клуб чудес 7.4
Клуб чудес The Miracle Club
комедия 2023, Ирландия / Великобритания
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Аббатство Даунтон 2 8.2
Аббатство Даунтон 2 Downton Abbey: A New Era
драма 2022, США / Великобритания
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Мальчик по имени Рождество 6.8
Мальчик по имени Рождество A Boy Called Christmas
семейный, фэнтези 2021, Чехия / Великобритания
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Аббатство Даунтон 7.4
Аббатство Даунтон Downton Abbey: Movie
драма, исторический 2019, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Шерлок Гномс 5.7
Шерлок Гномс Sherlock Gnomes
анимация 2018, США / Великобритания
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Отель "Мэриголд": Заселение продолжается 6.7
Отель "Мэриголд": Заселение продолжается The Second Best Exotic Marigold Hotel
комедия, драма 2015, США / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Леди в фургоне 6.5
Леди в фургоне The Lady in the Van
биография, драма 2015, Великобритания
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Национальный театр: 50 лет на сцене 7
Национальный театр: 50 лет на сцене National Theatre: 50 Years on Stage
спектакль 2013, Великобритания
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Интересные факты о Мэгги Смит

В 2007 году у актрисы диагностировали рак груди, но после одного курса химиотерапии болезнь отступила.

В 2011 году сериал «Аббатство Даунтон» вошёл в книгу рекордов Гиннесса как «самый обсуждаемый критиками телесериал»

Лучшая подруга Смит – знаменитая актриса Джуди Денч, с которой она познакомилась во время работы в театре «Олд Вик».

Фотографии Мэгги Смит

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