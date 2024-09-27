Сожержание:

Мэгги Смит – Фильмы

- Мэгги Смит – «Гарри Поттер»

- Мэгги Смит – «Аббатство Даунтон»

- Мэгги Смит – «Шерлок Гномс»

Мэгги Смит – Личная жизнь

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде, Эссекс, Англия, в семье профессора Оксфордского университета Натаниэля Смита. У нее было двое старших братьев – Алистер и Ян. Смит посещала школу для девочек и хотела поступить в театральный вуз, но родители были против, и она пошла по стопам отца в Оксфорд, где начала выступать в студенческих постановках. Актриса исполнила несколько ролей в спектаклях по Шекспиру, после чего ее пригласили на бродвейскую постановку в Лондон. В 1960-х Смит стала примой труппы Королевского Национального театра.



Мэгги Смит – Фильмы

Кинодебют актрисы состоялся в 1958 году в главной роли в криминальной драме «Некуда идти», после чего четыре года играла только в театре. С 1962 года она стала сниматься регулярно, и вскоре появилась в драме Джека Клейтона «Пожиратель тыкв», которая завоевала 6 национальных кинематографических наград. Спустя пять лет актриса получила «Оскар» за ключевую роль учительницы в мелодраме «Расцвет мисс Джин Броди», после чего снова сосредоточилась на театре.



Ее возвращение на экраны состоялось в 1972 году в комедии по мотивам пьесы Бернарда Шоу «Миллионерша», где она исполнила заглавную роль. Еще через 6 лет Смит получила свой второй «Оскар» - на этот раз за роль второго плана в картине «Калифорнийский отель», где она сыграла с Джейн Фонда и Майклом Кейном. В начале 1980-х вышли две новые работы Смит – «Битва титанов» по мотивам древнегреческих мифов и «Квартет» Джеймса Айвори. В 1986 году Смит снова снялась у Айвори в исторической мелодраме «Комната с видом» о непростом выборе молодой девушки между двумя женихами. Картину очень высоко оценили критики, а актриса получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».



В 1999 году на экраны вышло сразу две знаменитых картины – «Дэвид Коперфильд» Саймона Кертиса и драматическая комедия Франко Дзеффирелли «Чай с Муссолини». Настоящий международный триумф Смит принесла роль Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг. В 2010 году вышел первый сезон телесериала «Аббатство Даунтон», воссоздающего атмосферу Англии начала XX века – в нем Смит сыграла графиню Грэтэм. В 2011 году актриса озвучила леди Ягодку в мультфильме «Гномео и Джульетта», а также в его сиквеле «Шерлок Гномс» 2018 года.



Мэгги Смит – «Гарри Поттер»

С 2001 по 2011 год Смит исполняла роль Минервы Макгонагалл в кинофраншизе по серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. События первого фильма, «Гарри Поттер и философский камень», начинаются с того, что могучий темный маг Волан-де-Морт (Рэйф Файнс) убивает супружескую пару добрых волшебников, и их маленький сын Гарри (Дэниел Рэдклифф) попадает на попечение в семью сестры матери, где его не любят. Однако директор школы Хогвартс Альбус Дамблдор (Ричард Харрис), его заместитель Минерва Макгонагалл (Мэгги Смит) и лесник Хагрид (Робби Колтрейн) продолжают следить за судьбой мальчика и, когда приходит время, приглашают его начать обучение в школе для волшебников. В поезде по дороге в Хогвартс Гарри знакомится с Роном (Руперт Гринт) и Гермионой (Эмма Уотсон), которые впоследствии становятся его лучшими друзьями и соратниками в борьбе со злом, которое постоянно подстерегает их.



Мэгги Смит – «Аббатство Даунтон»

С 2010 по 2015 Смит исполняла роль Вайолет Кроули, вдовствующей графини Грэнтэм в телесериале «Аббатство Даунтон» для британского канала ITV. Действие начинается в 1912 году в Англии, когда наследник титула графа Грэнтэма погибает на корабле «Титаник», оставив знатный и богатый род без наследника. Семья ожидает, что родовое имение Даунтон в Йоркшире, а также другие владения и весь капитал семьи перейдет старшей дочери графа, однако Роберт (Хью Бонневилль) категорически отказывается отстаивать права Мэри (Мишель Докери), предпочитая ей безвестного сына четвероюродного брата графа. В сериале последовательно освещаются исторические события и перемены в обществе, включая электрификацию, телефонизацию, появление автомобилей, эмансипацию женщин, Первую мировую войну, эпидемию испанского гриппа, послевоенные годы и многое другое.



Мэгги Смит – «Шерлок Гномс»

В 2018 году Смит озвучила леди Ягодку, мать Гномео в анимационном фильме Джона Стивенсона об оживших фигурах садовых гномов – сиквеле мультфильма 2011 года «Гномео и Джульетта» по мотивам пьесы Шекспира. Главные герои - Гномео и Джульетта, которые вместе с семьями и друзьями переезжают из пригорода в большой Лондон. Они хранители садов, поэтому их главная забота — подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре они узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы. И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. Они зовут на помощь известного сыщика Шерлока Гномса и его верного спутника Ватсона.



Мэгги Смит – Личная жизнь

С 1967 по 1974 год Смит была замужем за актером Робертом Стивенсом, в браке родились двое сыновей – Крис Ларкин и Тоби Стивенс, которые продолжили актерскую династию. В 1975 Смит вышла за драматурга Беверли Кросса, их союз существовал до 1998 года.