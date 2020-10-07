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Мэр Уиннингхэм
Мэр Уиннингхэм
Mare Winningham
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Мэр Уиннингхэм
Mare Winningham
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Дата рождения
16 мая 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Мэр Уиннингхэм
Родилась 16 мая 1959 года. Феникс, Аризона, США.
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Фильмография Мэр Уиннингхэм
Новости со всех концов света
драма, вестерн, приключения
2020, США / Китай
6.0
Темные воды
драма, биография, исторический
2019, США
8.0
З.К.
драма
2018, США
6.0
Чайка
драма, комедия
2018, США
5.0
День из жизни
комедия, драма, семейный
2002, США / Канада
7.0
Джорджия
драма, мюзикл
1995, США / Франция
7.0
Война
драма, военный, приключения
1994, США
7.0
Тернер и Хуч
комедия
1989, США
7.0
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Премьера состоится на Рождество.
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7 октября 2020 14:12
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