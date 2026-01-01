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Мэр Уиннингхэм
Mare Winningham
Киноафиша
Персоны
Мэр Уиннингхэм
Мэр Уиннингхэм
Mare Winningham
Дата рождения
16 мая 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Мэр Уиннингхэм
Родилась 16 мая 1959 года. Феникс, Аризона, США.
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