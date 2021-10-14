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Джереми Дэвис

Jeremy Davies
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис Jeremy Davies
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Дата рождения
8 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Саугус, Калифорния, США
Рост
175 см
Биография Джереми Дэвиса

Джереми Дэвис появился на свет 8 октября 1969 года в городе Саугус, расположенном в американском штате Калифорния. Его отцом является известный детский писатель Мэл Боринг. Родители Джереми были в разводе, а мама ушла из жизни, заболев волчанкой, когда мальчику исполнилось восемь лет. У актера есть старший брат Джош, который работает пилотом ВВС, сводный брат Закари и сестра Кэти.

Отец и мачеха Кэрол перевезли будущего актера в Канзас, а после – в штаты Айова и Вермонт. Получив среднее образование, Джереми снова прибыл в Калифорнию и стал студентом Академии драматических искусств в Пасадене, где учился два года.

Впервые появился на экране в эпизоде телевизионного сериала «Сингер и сыновья» в 1990 году. В последующие годы также появлялся в ролях второго плана в различных картинах. А широкую известность во всем мире получил после многосерийного проекта «Остаться в живых», где сыграл физика Дэниела Фарадея. Дэвис неоднократно работал с известными режиссерами, среди которых Ларс фон Триер и Вим Вендерс.

В конце 1990-х годов актер состоял в романтических отношениях с известными актрисами Дрю Бэрримор и Милой Йовович.

Интересные факты о Джереми Дэвисе
  • В 1994 году актер получил первую значительную роль в комедийной ленте «Раскрепощение» Дэвида Рассела, которую высоко оценили критики. А после Джереми стал номинантом на премию независимых картин за лучший дебют.
  • В 2012 году стал обладателем премии «Эмми» в номинации «Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале».
  • На аукционе по продаже кинореквизита «Остаться в живых», который прошел летом 2010 года, журнал героя Дэвиса удалось продать за 27,5 тысяч долларов.
  • Во время съемок в «Остаться в живых» актер учил физику и математику. Многие уравнения, которые написал его персонаж, Дэвид решил самостоятельно.
Фильмография Джереми Дэвиса
Черный телефон
Черный телефон
ужасы 2022, США
9.0
Дом, который построил Джек
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.0
Тёмная Лига справедливости
Тёмная Лига справедливости
анимация, фантастика, фэнтези, боевик 2017, США
7.0
Спасительный рассвет
Спасительный рассвет
военный, боевик, драма, приключения 2006, США
7.0
Мандерлей
Мандерлей
драма 2005, Дания / Швеция / Нидерланды / Франция / Германия / Великобритания
5.0
Догвилль
Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.0
Секретарша
Секретарша
комедия, мелодрама 2002, США
8.0
Солярис
Солярис
фантастика, драма, мелодрама 2002, США
6.0
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