Джереми Дэвис появился на свет 8 октября 1969 года в городе Саугус, расположенном в американском штате Калифорния. Его отцом является известный детский писатель Мэл Боринг. Родители Джереми были в разводе, а мама ушла из жизни, заболев волчанкой, когда мальчику исполнилось восемь лет. У актера есть старший брат Джош, который работает пилотом ВВС, сводный брат Закари и сестра Кэти.

Отец и мачеха Кэрол перевезли будущего актера в Канзас, а после – в штаты Айова и Вермонт. Получив среднее образование, Джереми снова прибыл в Калифорнию и стал студентом Академии драматических искусств в Пасадене, где учился два года.

Впервые появился на экране в эпизоде телевизионного сериала «Сингер и сыновья» в 1990 году. В последующие годы также появлялся в ролях второго плана в различных картинах. А широкую известность во всем мире получил после многосерийного проекта «Остаться в живых», где сыграл физика Дэниела Фарадея. Дэвис неоднократно работал с известными режиссерами, среди которых Ларс фон Триер и Вим Вендерс.

В конце 1990-х годов актер состоял в романтических отношениях с известными актрисами Дрю Бэрримор и Милой Йовович.