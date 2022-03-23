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Дэвид Стрэтэйрн

David Strathairn
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн David Strathairn
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Дата рождения
26 января 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рост
182 см
Биография Дэвида Стрэтэйрна

Родился 26 марта 1949 года. Сан-Франциско, Калифорния, США.

Фильмография Дэвида Стрэтэйрна
Там, где раки поют
Там, где раки поют
драма, детектив 2022, США
6.0
Аллея кошмаров
Аллея кошмаров
триллер, драма, детектив 2021, США
7.0
Земля кочевников
Земля кочевников
драма 2020, США / Германия
7.0
НЛО
НЛО
фантастика, драма, триллер, детектив 2018, США
6.0
Интервью с Богом
Интервью с Богом
драма, детектив 2018, США
5.0
Ноябрьские преступники
Ноябрьские преступники
драма, криминал 2017, США
5.0
Громче, чем бомбы
Громче, чем бомбы
драма 2015, Норвегия / Франция / Дания
6.0
Отель
Отель "Мэриголд": Заселение продолжается
комедия, драма 2015, США / Великобритания
6.0
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Девушку-отшельницу обвиняют в убийстве в трейлере живописной детективной драмы «Там, где раки поют» Изюминкой проморолика стала новая песня Тейлор Свифт.
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23 марта 2022 10:17
Криминальный сериал «Допрос» с Питером Сарсгаардом закрыт после первого сезона Шоу, основанное на реальных событиях, рассказывало о человеке, который 20 лет боролся за справедливый приговор.
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5 ноября 2020 12:22
Стало известно, кого сыграют Брэдли Купер и Кейт Бланшетт в «Аллее кошмаров» от Гильермо дель Торо Обнародовано официальное описание сюжета.
Написать
3 февраля 2020 09:48
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