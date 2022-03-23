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Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
David Strathairn
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Дэвид Стрэтэйрн
David Strathairn
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Дата рождения
26 января 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рост
182 см
Биография Дэвида Стрэтэйрна
Родился 26 марта 1949 года. Сан-Франциско, Калифорния, США.
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Фильмография Дэвида Стрэтэйрна
Там, где раки поют
драма, детектив
2022, США
6.0
Аллея кошмаров
триллер, драма, детектив
2021, США
7.0
Земля кочевников
драма
2020, США / Германия
7.0
НЛО
фантастика, драма, триллер, детектив
2018, США
6.0
Интервью с Богом
драма, детектив
2018, США
5.0
Ноябрьские преступники
драма, криминал
2017, США
5.0
Громче, чем бомбы
драма
2015, Норвегия / Франция / Дания
6.0
Отель "Мэриголд": Заселение продолжается
комедия, драма
2015, США / Великобритания
6.0
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3 февраля 2020 09:48
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