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Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Постер к сериалу Как я встретил вашу маму
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
35 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Как я встретил вашу маму
Как я встретил вашу маму (2005 - 2014) How I Met Your Mother 16+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал CBS
Продолжительность 76 часов 16 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

«Как я встретил вашу маму» — популярный американский ситком, повествующий о компании лучших друзей, живущих в Нью-Йорке. В центре событий — Тед Мосби, рассказывающий своим детям в 2030 году истории из своей молодости. Рядом с Тедом всегда есть лучший друг Маршалл Эриксон — молодой юрист, мечтающий однажды спасти планету от глобального потепления, и его будущая жена Лили. Позже к ним присоединяются настоящий бабник Барни Стинсон и телеведущая Робин Щербатски, в которую Тед влюбляется с первого взгляда. В основе сериала лежит отчасти реальная история, а неповторимый юмор и трогательные истории являются его визитной карточкой.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Carter Bays
Craig Thomas
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел Marshall Eriksen
Генри Дэвид
Генри Дэвид
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис Barney Stinson
Эшли Уильямс
Эшли Уильямс
Элисон Ханниган
Элисон Ханниган Lily Aldrin
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Как я встретил вашу маму - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 22 эпизода
 
Как я встретил вашу маму - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 22 эпизода
 
Как я встретил вашу маму - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 20 эпизодов
 
Как я встретил вашу маму - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 24 эпизода
 
Как я встретил вашу маму - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2009, 24 эпизода
 
Как я встретил вашу маму - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2010, 24 эпизода
 
Как я встретил вашу маму - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2011, 24 эпизода
 
Как я встретил вашу маму - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2012, 24 эпизода
 
Как я встретил вашу маму - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2013, 24 эпизода
 
Новости о сериале
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Нил Патрик Харрис заявил, что Барни Стинсон точно не появится в «Как я встретила вашего папу»
Нил Патрик Харрис заявил, что Барни Стинсон точно не появится в «Как я встретила вашего папу»
Слушать саундтрек сериала Как я встретил вашу маму
Кадры из сериала
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