«Как я встретил вашу маму» — популярный американский ситком, повествующий о компании лучших друзей, живущих в Нью-Йорке. В центре событий — Тед Мосби, рассказывающий своим детям в 2030 году истории из своей молодости. Рядом с Тедом всегда есть лучший друг Маршалл Эриксон — молодой юрист, мечтающий однажды спасти планету от глобального потепления, и его будущая жена Лили. Позже к ним присоединяются настоящий бабник Барни Стинсон и телеведущая Робин Щербатски, в которую Тед влюбляется с первого взгляда. В основе сериала лежит отчасти реальная история, а неповторимый юмор и трогательные истории являются его визитной карточкой.