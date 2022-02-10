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Грег Киннир
Грег Киннир
Greg Kinnear
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Грег Киннир
Greg Kinnear
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Дата рождения
17 июня 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Грега Киннира
Родился 17 июня 1963 года. Логанспорт, штат Индиана, США.
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Фильмография Грега Киннира
Трафик
триллер
2021, Бельгия / Канада
8.0
Мисс Плохое поведение
драма, исторический
2020, Великобритания
6.0
Курорт для ныряльщиков на Красном море
триллер, драма, исторический
2019, Канада
0.0
Философия Фила
драма, комедия
2019, Канада
5.0
Рожденный после смерти
триллер
2019, Канада
5.0
Фрэнки
драма
2019, Франция / Португалия / США
5.0
Брайан Бэнкс
драма
2018, США
7.0
Приключения медведя Бригсби
драма
2017, США
7.0
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