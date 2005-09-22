«Мыслить как преступник» — американский криминальный сериал, производством которого занимался телеканал CBS. Премьера пилотной серии состоялась в 2005 году, финальная серия вышла в 2020 году. Всего было отснято более трехсот эпизодов. Главные герои — амбициозные агенты ФБР, способные проникать в разум даже самых сложных и закрытых преступников. С помощью своих талантов они находят заложников и раскрывают убийства. Периодически к работе криминалистов присоединяются эксперты по поведенческому анализу, они стараются ухватить цель и мотив каждого преступления, когда сами агенты находятся в тупике.