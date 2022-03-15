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Клайв Оуэн — фильмы

Клайв Оуэн — личная жизнь

3 октября 1964 года в семье Памелы и Джесса Оуэн, живущих в Ковентри — Великобритания — родился четвертый мальчик. Родители назвали сына Клайвом. Когда тому исполнилось три года, отец ушел из семьи и все дальнейшее воспитание Клайва и трех его братьев взяли на себя мать и отчим, который работал кассиром на железнодорожной станции.

В молодежный театра мальчик попал в возрасте 13 лет. В 1984 году Оуэн поступает в Королевскую академию театрального искусства, где учится с будущими звездами кино: Рэйфом Файнсом и Джейн Хоррокс.

После окончания академии в 1987 году Клайва принимают в лондонский театр «ЯнгВик», где он отметился в двух постановках: «Ромео и Джульетта» — роль Ромео и «Мера за Меру» — роль Клаудио.



Клайв Оуэн — фильмы

Дебютом Оуэна в большом кино стала картина «Рёв мотора». Затем была съемка в фильме «Драгоценный Бейн» компании ВВС. Но по-настоящему известным актер стал в 1990-м году после роли Стивена Крейна в сериале «Законник».

Дальше была картина «Закрой мои глаза», в которой Оуэн попробовал себя в новой роли, обыгрывая историю инцеста между младшим братом и старшей сестрой. Критики высоко оценили игру актера и амплуа хитрого и ловкого преступника из «Законника» быстро развеялось. Однако, отзывы о самом фильме были отрицательными, что Оуэн принял близко к сердцу и два года не снимался нигде.

И все же Клайв доказал многогранность своего таланта и получил приглашение на участие в спектакле «Близость» в 1997 году, который просто взорвал театральную общественность Лондона.

Продолжая эксперименты, актер снимается в фильме «Склонность», играя гомосексуалиста, который находит любовь всей жизни в концентрационном лагере Дахау. И вновь критики сочли, что Клайв блестяще справился с ролью и высоко оценили игру актера.

Обратить на себя внимание голливудских режиссеров Оуэн смог ролью писателя Джека Манфреда в картине «Крупье». Чтобы собрать интересный и правдивый материал для новой книги, Манфред устраивается в казино на работу и отстраненно следит за азартными игроками. Однако, скоро герой сам втягивается в аферу и на собственном опыте осознает правила жизни казино.

Дальше были «Зеленые пальцы» 2000 года, «Госфорд парк» 2001-го, а в 2002 году актер снялся в «Идентификации Борна» вместе с Мэттом Дэймоном. 2004 год отметился главной роль в «Короле Артуре».

В том же 2004-том на экраны выходит самая популярная работа Оуэна — фильм «Близость», в театральной постановке которого он принял участие ранее. В фильме снялись Джулия Робертс, Джуд Лоу, Натали Портман и другие актеры. За роль в этом фильме Клайв получил премию BAFTA, «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар».

Дальше-больше, и в 2005 году Квентин Тарантино предлагает Оуэну роль в «Городе грехов».

В 2006 году Клайв сыграл в фильмах «Не пойман-не вор» и «Дитя человеческое». Далее были боевик «Пристрели их» и историческая драма «Золотой век», где Оуэн сыграл Уолтера Рэйли — философа и любовника королевы Елизаветы I.

2012 год отметился ролью в фильме «Хемингуэй и Геллхорн», где актер сыграл известного писателя. Эта работа была омтечена критиками и Клайв был номинирован на премии «Золотой глобус» и «Эмми».

В 2015 году мир увидел «Последних рыцарей», где Оуэн сыграл вместе с мэтром киноиндустрии Морганом Фриманом.



Клайв Оуэн — личная жизнь

Клайв Оуэн женат на Саре Джейн Фэнтон, с которой они познакомились в Лондонском театре «ЯнгВик». Пара поженилась в 1995 году. В этом союзе родились две замечательные дочери — Ханна и Ив Оуэн.

Клайв любит творчество группы «Hard-Fi» и болеет за «Ливерпуль». По мнению многих актеров и ценителей моды Клайв Оуэн является одним из самых ухаживающих за собой и своей одеждой мужчин в Европе.