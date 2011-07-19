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Постер к сериалу Веб-терапия
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 6.7
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1 постер
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 6.7
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Киноафиша Сериалы Веб-терапия
Веб-терапия (2011 - 2015) Web Therapy
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность 22 часа 0 минут
О чем сериал

В сериале «Веб-терапия» самопровозглашенный психотерапевт Фиона Уоллис принимает пациентов не в кабинете с удобным диваном, а через веб-камеру. Она не признает 50-минутные сеансы, и предпочитает управляться с проблемами больных за три минуты. Женщина считает себя прогрессивным специалистом, однако часто смещает фокус внимания на себя, перебивает или даже не слушает клиентов. Пациентов с нестандартными проблемами играют знаменитые личности, среди которых можно увидеть Кортни Кокс, Мерил Стрип, Стива Карелла и многих других.

Веб-терапия - тизер
Веб-терапия
тизер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Дэн Букатински
Дон Рус
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу Fiona Wallice
Дэвид Швиммер
Дэвид Швиммер
Рашида Джонс
Рашида Джонс
Алан Камминг
Алан Камминг
Виктор Гарбер
Виктор Гарбер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Веб-терапия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 10 эпизодов
 
Веб-терапия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 12 эпизодов
 
Веб-терапия - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 10 эпизодов
 
Веб-терапия - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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