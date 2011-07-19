В сериале «Веб-терапия» самопровозглашенный психотерапевт Фиона Уоллис принимает пациентов не в кабинете с удобным диваном, а через веб-камеру. Она не признает 50-минутные сеансы, и предпочитает управляться с проблемами больных за три минуты. Женщина считает себя прогрессивным специалистом, однако часто смещает фокус внимания на себя, перебивает или даже не слушает клиентов. Пациентов с нестандартными проблемами играют знаменитые личности, среди которых можно увидеть Кортни Кокс, Мерил Стрип, Стива Карелла и многих других.