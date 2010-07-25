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Постер к сериалу Шерлок
Постер к сериалу Шерлок
Постер к сериалу Шерлок
Постер к сериалу Шерлок
Постер к сериалу Шерлок
Постер к сериалу Шерлок
Постер к сериалу Шерлок
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 9.1
Оцените
7 постеров
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 9.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Шерлок
Шерлок (2010 - 2017) Sherlock 18+
Год выпуска 2010
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 18 часов 0 минут
О чем сериал

Британские сценаристы Стивен Моффат и Марк Гэтисс отправляют известных героев из произведений сэра Артура Конан Дойла в XXI век. Шерлок Холмс и доктор Ватсон теперь оснащены гаджетами цифрового мира. Сложные пароли от телефонов, которые даже хакеры не способны взломать, ведение блогов, постоянные смс-сообщения и, конечно же, интернет. Несмотря на такое количество новшеств, Скотланд-Ярд все равно встречает множеством сложных дел, которые невозможно разгадать в два счета. Но для этого у них есть Шерлок Холмс, социопат, психопат, иногда наркоман, но все-таки гений.

Шерлок - тизер четвертого сезона
Шерлок
тизер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Марк Гэтисс
Марк Гэтисс
Стивен Моффат
Стивен Моффат
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мартин Фриман
Мартин Фриман Dr. John Watson
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч Sherlock Holmes
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Руперт Грейвз
Джонатан Арис
Джонатан Арис
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шерлок - Сезон 1 Сезон 1
2010, 3 эпизода
 
Шерлок - Сезон 2 Сезон 2
2012, 3 эпизода
 
Шерлок - Сезон 3 Сезон 3
2014, 3 эпизода
 
Шерлок - Сезон 4 Сезон 4
2017, 3 эпизода
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Шерлок
Кадры из сериала
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