Британские сценаристы Стивен Моффат и Марк Гэтисс отправляют известных героев из произведений сэра Артура Конан Дойла в XXI век. Шерлок Холмс и доктор Ватсон теперь оснащены гаджетами цифрового мира. Сложные пароли от телефонов, которые даже хакеры не способны взломать, ведение блогов, постоянные смс-сообщения и, конечно же, интернет. Несмотря на такое количество новшеств, Скотланд-Ярд все равно встречает множеством сложных дел, которые невозможно разгадать в два счета. Но для этого у них есть Шерлок Холмс, социопат, психопат, иногда наркоман, но все-таки гений.