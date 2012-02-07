«Река» — псевдодокументальный хоррор, действие которого разворачивается в Амазонии. Здесь, вдали от цивилизации, спасательная группа пытается найти пропавшего журналиста Эммета Коула. Его жена Тесс и сын Линкольн возглавляют эту экспедицию. Вместе с ними в джунгли отправилась съемочная команда, намеренная превратить поиски в реалити-шоу. На месте событий группа сталкивается с явлениями, не поддающимися рациональному объяснению. Вернуться из тропических лесов Латинской Америки живыми удастся не всем.