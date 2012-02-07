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Постер к сериалу Река
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.8
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Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы Река
Река (2012 - 2012) The River 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Река» — псевдодокументальный хоррор, действие которого разворачивается в Амазонии. Здесь, вдали от цивилизации, спасательная группа пытается найти пропавшего журналиста Эммета Коула. Его жена Тесс и сын Линкольн возглавляют эту экспедицию. Вместе с ними в джунгли отправилась съемочная команда, намеренная превратить поиски в реалити-шоу. На месте событий группа сталкивается с явлениями, не поддающимися рациональному объяснению. Вернуться из тропических лесов Латинской Америки живыми удастся не всем.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Орен Пели
Michael R. Perry
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джо Андерсон
Джо Андерсон Lincoln Cole
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд Dr. Emmet Cole
Томас Кречман
Томас Кречман Captain Kurt Brynildson
Лесли Хоуп
Лесли Хоуп Tess Cole
Шон Паркc Andreus Jude Poulaine
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Река - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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