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Джулия Ормонд
Джулия Ормонд
Julia Ormond
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Джулия Ормонд
Julia Ormond
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Дата рождения
4 января 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Эпсом, Англия, Великобритания
Рост
171 см
Биография Джулии Ормонд
Родилась 4 января 1965 года. Эпсом, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джулии Ормонд
Дамы в чёрном
комедия, драма
2018, Австралия
6.0
Вспомни все
фантастика, драма, детектив
2017, США
6.0
На колёсах
комедия, короткометражный, спорт
2017, США
7.0
На цепи
триллер, ужасы
2012, США
6.0
Группировка «Восток»
детектив, драма, боевик, триллер
2012, США / Великобритания
7.0
7 дней и ночей с Мэрилин
драма
2011, Великобритания
7.0
Музыка продолжала играть
2011, США
7.0
Тэмпл Грандин
драма, биография
2010, США
8.0
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