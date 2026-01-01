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Лоретта Дивайн
Loretta Devine
Киноафиша
Персоны
Лоретта Дивайн
Лоретта Дивайн
Loretta Devine
Дата рождения
21 августа 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Хьюстон, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Лоретты Дивайн
Родилась 21 августа 1949 года. Хьюстон, Техас, США.
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