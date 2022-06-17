Аарон Пол Стюртевант родился 27 августа 1979 года в Эммете в США. В семье было четверо детей. Их отец был баптистским священником, и Аарон рано начал участвовать в разных церковных спектаклях. Учась в средней школе, Пол решил связать свою жизнь с актёрской профессией.

После окончания обучения он вместе с мамой переехал в Лос-Анджелес. Аарон был одержим мечтой о кино. Поначалу он много снимался в рекламе и в эпизодических ролях на телевидении. Первой его заметной работой стала роль в сериале «Беверли-Хиллз 90210». В начале 2000-х годов молодой актёр играл второстепенные роли в сериалах и кино. Его первым успехом в карьере стала роль в сериале HBO «Большая любовь», который вышел в 2006 году. Уже через два года Аарон стал популярным во всем мире: он исполнил роль Джесси Пинкмана в культовом сериале «Во все тяжкие». Зрители были поражены талантом молодого актёра. Благодаря этой роли карьера Аарона стала стремительно развиваться.

В 2010 году на музыкальном фестивале Аарон познакомился с актрисой Лорен Парсекиан. Они счастливы в браке с 2013 года. В 2018 году Лорен родила дочь.

Аарон Пол — целеустремленный, талантливый и неординарный актёр, он активно продолжает работать в кино и на телевидении.