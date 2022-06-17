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Аарон Пол

Aaron Paul
Аарон Пол
Аарон Пол Aaron Paul
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Дата рождения
27 августа 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Эммет, Айдахо, США
Рост
173 см
Биография Аарона Пола

Аарон Пол Стюртевант родился 27 августа 1979 года в Эммете в США. В семье было четверо детей. Их отец был баптистским священником, и Аарон рано начал участвовать в разных церковных спектаклях. Учась в средней школе, Пол решил связать свою жизнь с актёрской профессией.

После окончания обучения он вместе с мамой переехал в Лос-Анджелес. Аарон был одержим мечтой о кино. Поначалу он много снимался в рекламе и в эпизодических ролях на телевидении. Первой его заметной работой стала роль в сериале «Беверли-Хиллз 90210». В начале 2000-х годов молодой актёр играл второстепенные роли в сериалах и кино. Его первым успехом в карьере стала роль в сериале HBO «Большая любовь», который вышел в 2006 году. Уже через два года Аарон стал популярным во всем мире: он исполнил роль Джесси Пинкмана в культовом сериале «Во все тяжкие». Зрители были поражены талантом молодого актёра. Благодаря этой роли карьера Аарона стала стремительно развиваться.

В 2010 году на музыкальном фестивале Аарон познакомился с актрисой Лорен Парсекиан. Они счастливы в браке с 2013 года. В 2018 году Лорен родила дочь.

Аарон Пол — целеустремленный, талантливый и неординарный актёр, он активно продолжает работать в кино и на телевидении.

Интересные факты о Аароне Поле
  • В последний день съемок сериала «Во все тяжкие» Аарон и его друг и коллега Брайан Крэнстон решили сделать себе татуировки в память о проекте.
  • Актёр – поклонник музыкальных групп Radiohead и Korn.
  • В конце 1990-х годов он работал билетером в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса.
  • У него есть немецкие и английские корни.
  • В 2002 году Аарон был участником шоу Top Gear.
  • Актёр снимался во многих рекламных роликах для известных брендов, среди которых Coca-Cola и Pepsi.
  • Он один из немногих актёров, у которых есть три премии «Эмми» за роль второго плана в драматическом сериале.
Фильмография Аарона Пола
Клон
Клон
фантастика, триллер 2022, США / Финляндия
7.0
Игры судьбы
Игры судьбы
драма 2020, США
6.0
То, что вы теряете
То, что вы теряете
триллер, драма 2019, Канада
5.0
El Camino: Во все тяжкие
El Camino: Во все тяжкие
криминал, драма 2019, США
7.0
Женщина в огне
Женщина в огне
драма 2018, Великобритания / США
6.0
Идеальная западня
Идеальная западня
триллер 2018, США
5.0
Найди меня, если сможешь
Найди меня, если сможешь
драма 2016, Великобритания
6.0
Кингсглейв: Последняя фантазия XV
Кингсглейв: Последняя фантазия XV
фантастика, фэнтези, приключения, анимация, аниме 2016, Япония
6.0
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