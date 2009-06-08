Сериал «Сестра Джеки» – это комедийная драма о личной жизни и работе харизматичной, но грубоватой и разочарованной в жизни медицинской сестры. Джеки трудится в ночную смену в центральной нью-йоркской больнице, вынося за пациентами утки и ставя уколы, а днем пытается построить собственную судьбу. Однако на практике она невольно рушит все, к чему прикасается. Бывшая католичка, она перестала посещать церковь, стала ехидным и испорченным человеком с кучей предрассудков и комплексов. Но Джеки все же никогда не отчаивается.