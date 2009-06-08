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Постер сериала Сестра Джеки
Постер сериала Сестра Джеки
Постер сериала Сестра Джеки
Постер сериала Сестра Джеки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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4 постера
Киноафиша Сериалы Сестра Джеки

Сестра Джеки (2009 - 2015)

Nurse Jackie 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Showtime
Продолжительность сериала 29 часов 20 минут

О чем сериал

Сериал «Сестра Джеки» – это комедийная драма о личной жизни и работе харизматичной, но грубоватой и разочарованной в жизни медицинской сестры. Джеки трудится в ночную смену в центральной нью-йоркской больнице, вынося за пациентами утки и ставя уколы, а днем пытается построить собственную судьбу. Однако на практике она невольно рушит все, к чему прикасается. Бывшая католичка, она перестала посещать церковь, стала ехидным и испорченным человеком с кучей предрассудков и комплексов. Но Джеки все же никогда не отчаивается.

В ролях
В ролях
Питер Фачинелли
Питер Фачинелли
Анна Дивер Смит
Анна Дивер Смит
Иди Фалько
Иди Фалько
Ив Бест
Ив Бест
Мерритт Уивер
Мерритт Уивер
Бетти Гилпин
Бетти Гилпин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Сестра Джеки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 12 эпизодов
 
Сестра Джеки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 12 эпизодов
 
Сестра Джеки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 12 эпизодов
 
Сестра Джеки - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 10 эпизодов
 
Сестра Джеки - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2013, 10 эпизодов
 
Сестра Джеки - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2014, 12 эпизодов
 
Сестра Джеки - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2015, 12 эпизодов
 
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