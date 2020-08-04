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Дилан Бейкер

Dylan Baker
Дилан Бейкер
Дилан Бейкер Dylan Baker
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Дата рождения
7 октября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Сиракьюс, Нью-Йорк, США
Рост
185 см
Биография Дилана Бейкера

Родился 7 октября 1959 года. Сиракьюс, Нью-Йорк, США.

Фильмография Дилана Бейкера
Медовый месяц
Медовый месяц
триллер, фантастика 2018, США
5.0
Два дня в Нью-Йорке
Два дня в Нью-Йорке
комедия 2011, США
6.0
Кошелек или жизнь
Кошелек или жизнь
ужасы, комедия, драма, триллер 2009, США
8.0
Глава государства
Глава государства
комедия 2003, США
6.0
Проект Ларами
Проект Ларами
драма, исторический, криминал 2002, США
6.0
И пришел паук
И пришел паук
триллер, криминал 2001, США / Германия / Канада
7.0
Просто неотразима
Просто неотразима
комедия, мелодрама, сказка 1999, Германия / США
7.0
Самолетом, поездом, автомобилем
Самолетом, поездом, автомобилем
комедия, приключения, драма 1987, США
7.0
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