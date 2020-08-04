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Дилан Бейкер
Дилан Бейкер
Dylan Baker
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Дилан Бейкер
Dylan Baker
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Дата рождения
7 октября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Сиракьюс, Нью-Йорк, США
Рост
185 см
Биография Дилана Бейкера
Родился 7 октября 1959 года. Сиракьюс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дилана Бейкера
Медовый месяц
триллер, фантастика
2018, США
5.0
Два дня в Нью-Йорке
комедия
2011, США
6.0
Кошелек или жизнь
ужасы, комедия, драма, триллер
2009, США
8.0
Глава государства
комедия
2003, США
6.0
Проект Ларами
драма, исторический, криминал
2002, США
6.0
И пришел паук
триллер, криминал
2001, США / Германия / Канада
7.0
Просто неотразима
комедия, мелодрама, сказка
1999, Германия / США
7.0
Самолетом, поездом, автомобилем
комедия, приключения, драма
1987, США
7.0
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Сериал «Охотники» с Аль Пачино получил второй сезон
О дате премьеры пока ничего не известно.
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4 августа 2020 11:51
Аль Пачино признался, почему согласился на съемки в сериале «Охотники» о фашизме в США
Голливудского ветерана подкупил качественный сценарий.
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25 февраля 2020 09:34
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