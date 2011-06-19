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Постер к сериалу Рухнувшие небеса
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.1
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Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Рухнувшие небеса
Рухнувшие небеса (2011 - 2015) Falling Skies 16+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TNT
Продолжительность 52 часа 0 минут
О чем сериал

«Рухнувшие небеса» — остросюжетное многосерийное шоу, снятое в жанре научной фантастики. Производством сериала занимался телеканал TNT, одним из исполнительных продюсеров является Стивен Спилберг. Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем, когда на землю спускаются вооруженные и крайне агрессивные инопланетяне. У них имеется потрясающее вооружение, которое на несколько лет обгоняет все человеческие технологии. В итоге большая часть планеты уничтожена, остальные продолжают вести партизанскую войну против захватчиков. Главный герой — бывший профессор истории, который пытается найти своего сына, оказавшегося в плену пришельцев.

Рухнувшие небеса - трейлер третьего сезона
Рухнувшие небеса
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Роберт Родат
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Даг Джонс
Даг Джонс Cochise
Уилл Пэттон
Уилл Пэттон Captain Dan Weaver
Ноа Уайли
Ноа Уайли Tom Mason
Мфо Коахо Anthony
Сара Картер Margaret "Maggie"
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Рухнувшие небеса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 10 эпизодов
 
Рухнувшие небеса - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 10 эпизодов
 
Рухнувшие небеса - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 10 эпизодов
 
Рухнувшие небеса - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 12 эпизодов
 
Рухнувшие небеса - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2015, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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