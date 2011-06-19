«Рухнувшие небеса» — остросюжетное многосерийное шоу, снятое в жанре научной фантастики. Производством сериала занимался телеканал TNT, одним из исполнительных продюсеров является Стивен Спилберг. Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем, когда на землю спускаются вооруженные и крайне агрессивные инопланетяне. У них имеется потрясающее вооружение, которое на несколько лет обгоняет все человеческие технологии. В итоге большая часть планеты уничтожена, остальные продолжают вести партизанскую войну против захватчиков. Главный герой — бывший профессор истории, который пытается найти своего сына, оказавшегося в плену пришельцев.