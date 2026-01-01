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Макс Гринфилд 7 фотографий
Макс Гринфилд Max Greenfield
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Макс Гринфилд

Max Greenfield

Дата рождения
4 сентября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Доббс-Ферри, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Биография Макса Гринфилда

Родился 4 сентября 1980 года. Нью-Йорк, США.

Популярные фильмы

Американская история преступлений 8.2
Американская история преступлений (2016)
Вероника Марс 8.1
Вероника Марс (2004)
Игра на понижение 7.8
Игра на понижение (2016)

Фильмография Макса Гринфилда

Не желай удачи
Не желай удачи Don't Say Good Luck
драма, мюзикл 2026, США
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Короче говоря 7.3
Короче говоря
комедия 2025, США
Самый ценный игрок 7.2
Самый ценный игрок
комедия, спорт 2025, США
Без глазури: История «Поп-Тартс» 5.5
Без глазури: История «Поп-Тартс» Unfrosted: The Pop-Tart Story
биография, комедия, исторический 2024, США
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Впервые женщина-режиссер 5.9
Впервые женщина-режиссер First Time Female Director
комедия 2023, США
Американские истории ужасов 6.3
Американские истории ужасов
ужасы 2021, США
Дуги Камеалоха, доктор медицины 6.8
Дуги Камеалоха, доктор медицины
комедия 2021, США
Девушка, подающая надежды 7.4
Девушка, подающая надежды Promising young woman
драма, триллер, криминал 2020, США / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Максе Гринфилде
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Фотографии Макса Гринфилда

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