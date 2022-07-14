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Макс Гринфилд
Макс Гринфилд
Max Greenfield
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Макс Гринфилд
Max Greenfield
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Дата рождения
4 сентября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
175 см
Биография Макса Гринфилда
Родился 4 сентября 1980 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Макса Гринфилда
Девушка, подающая надежды
драма, триллер, криминал
2020, США / Великобритания
7.0
Кошки против собак 3: Лапы, объединяйтесь
фэнтези, комедия, семейный, боевик
2020, США
3.0
Чего хотят мужчины
мелодрама, комедия
2019, США
5.0
Стеклянный замок
драма
2017, США
7.0
Меня здесь нет
драма
2017, США
5.0
Игра на понижение
драма
2016, США
7.0
Здравствуйте, меня зовут Дорис
драма, комедия
2015, США
6.0
Про Алекса
драма
2014, США
6.0
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24 сентября 2018 00:06
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21 апреля 2016 16:26
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