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7 фотографий
Макс Гринфилд
Max Greenfield
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Макс Гринфилд
Макс Гринфилд
Max Greenfield
Дата рождения
4 сентября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Доббс-Ферри, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Биография Макса Гринфилда
Родился 4 сентября 1980 года. Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.2
Американская история преступлений
(2016)
8.1
Вероника Марс
(2004)
7.8
Игра на понижение
(2016)
Фильмография Макса Гринфилда
Не желай удачи
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2026, США
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7.3
Короче говоря
комедия
2025, США
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комедия, спорт
2025, США
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Unfrosted: The Pop-Tart Story
биография, комедия, исторический
2024, США
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Впервые женщина-режиссер
First Time Female Director
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2023, США
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2021, США
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Дуги Камеалоха, доктор медицины
комедия
2021, США
7.4
Девушка, подающая надежды
Promising young woman
драма, триллер, криминал
2020, США / Великобритания
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