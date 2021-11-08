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Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
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Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
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Дата рождения
3 мая 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Юнион-Сити, Нью-Джерси, США
Рост
188 см
Личные связи
Роуз Бирн
вместе с 2012 года
Биография Бобби Каннавале
Родился 3 мая 1970 года. Юнион-Сити, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Бобби Каннавале
Блондинка
биография, драма
2022, США
0.0
Зверопой 2
анимация, мюзикл
2021, США
8.0
Красотка на взводе
боевик
2021, США
6.0
Искусственный интеллект
боевик, комедия
2020, США
6.0
Сиротский Бруклин
криминал, триллер
2019, США
7.0
Дальше некуда
комедия, криминал, драма
2019, США
4.0
Ирландец
криминал, драма, биография
2019, США
8.0
Фердинанд
анимация
2017, США
8.0
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Роуз Бирн
Rose Byrne
вместе с 2012 года
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