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Постер к сериалу Пэн Американ
Постер к сериалу Пэн Американ
Постер к сериалу Пэн Американ
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7
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3 постера
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Пэн Американ

Пэн Американ (2011 - 2012)

Pan Am 6+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Пэн Американ» – это история о четырех молодых бортпроводницах, которые каждый день летают по миру в составе экипажа пассажирского лайнера. Бриджит – главная стюардесса команды. Мэгги отвечает за финансовые вопросы компании. А Лора и Кейт – сестры, одна из которых совмещает работу со службой в американской разведке. Дин – начинающий пилот, который после повышения оказывается в одной команде с девочками. Разумеется, появление нового мужчины еще больше запутывает отношения в женском коллективе.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джек Орман
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майкл Мосли
Майкл Мосли Ted Vanderway
Карин Ванасс
Карин Ванасс Colette Valois
Марго Робби
Марго Робби Laura Cameron
Кристина Риччи
Кристина Риччи Maggie Ryan
Келли Гарнер
Келли Гарнер Kate Cameron
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пэн Американ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 14 эпизодов
 
Кадры из сериала
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