Сериал «Пэн Американ» – это история о четырех молодых бортпроводницах, которые каждый день летают по миру в составе экипажа пассажирского лайнера. Бриджит – главная стюардесса команды. Мэгги отвечает за финансовые вопросы компании. А Лора и Кейт – сестры, одна из которых совмещает работу со службой в американской разведке. Дин – начинающий пилот, который после повышения оказывается в одной команде с девочками. Разумеется, появление нового мужчины еще больше запутывает отношения в женском коллективе.