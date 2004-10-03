«Отчаянные домохозяйки» — это популярный американский сериал, рассказывающий историю нескольких жителей с виду тихого и безопасного городка. Но как только одна из жительниц покончила с собой и все узнали о ее страшной тайне, идеальный фасад начинает стремительно рушиться и жизнь каждого из соседей принимает неожиданный оборот. Так мирная Вистерия Лейн превращается в место, которое хранит множество секретов и даже трупов. А в центре этих событий оказываются обычные домохозяйки, которым остается только мечтать о спокойной и счастливой семейной жизни.