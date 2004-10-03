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Постер к сериалу Отчаянные домохозяйки
Постер к сериалу Отчаянные домохозяйки
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Отчаянные домохозяйки
Постер к сериалу Отчаянные домохозяйки
Постер к сериалу Отчаянные домохозяйки
Постер к сериалу Отчаянные домохозяйки
Постер к сериалу Отчаянные домохозяйки
Постер к сериалу Отчаянные домохозяйки
Постер к сериалу Отчаянные домохозяйки
Постер к сериалу Отчаянные домохозяйки
Постер к сериалу Отчаянные домохозяйки
Постер к сериалу Отчаянные домохозяйки
Постер к сериалу Отчаянные домохозяйки
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
13 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Отчаянные домохозяйки
Отчаянные домохозяйки (2004 - 2012) Desperate Housewives 16+
Год выпуска 2004
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ABC
Продолжительность 129 часов 0 минут
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О чем сериал

«Отчаянные домохозяйки» — это популярный американский сериал, рассказывающий историю нескольких жителей с виду тихого и безопасного городка. Но как только одна из жительниц покончила с собой и все узнали о ее страшной тайне, идеальный фасад начинает стремительно рушиться и жизнь каждого из соседей принимает неожиданный оборот. Так мирная Вистерия Лейн превращается в место, которое хранит множество секретов и даже трупов. А в центре этих событий оказываются обычные домохозяйки, которым остается только мечтать о спокойной и счастливой семейной жизни.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Марк Черри
Марк Черри
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ева Лонгория
Ева Лонгория Gabrielle Solis
Джесси Меткалф
Джесси Меткалф John Rowland
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен Orson Hodge
Ванесса Уильямс
Ванесса Уильямс Renee Perry
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф Dave Williams
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отчаянные домохозяйки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 23 эпизода
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 24 эпизода
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2006, 23 эпизода
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2007, 17 эпизодов
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2008, 24 эпизода
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2009, 23 эпизода
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2010, 23 эпизода
 
Отчаянные домохозяйки - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2011, 23 эпизода
 
Новости о сериале
Звезды «Отчаянных домохозяек» Тери Хэтчер и Джеймс Дентон сыграют в фильме «Поцелуй перед Рождеством»
Звезды «Отчаянных домохозяек» Тери Хэтчер и Джеймс Дентон сыграют в фильме «Поцелуй перед Рождеством»
Слушать саундтрек сериала Отчаянные домохозяйки
Кадры из сериала
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