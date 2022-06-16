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Мелисса МакКарти

Melissa McCarthy
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти Melissa McCarthy
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Дата рождения
26 августа 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Плейнфилд, Иллинойс, США
Рост
157 см
Личные связи
Сандра Буллок
Сандра Буллок
близкие подруги Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
близкие подруги Бен Фэлкоун
Бен Фэлкоун
в браке с 2005 г
Биография Мелиссы МакКарти

Мелисса МакКарти родилась 26 августа 1970 года в городе Плейнфилд (штат Иллинойс, США) в семье Сэнди и Майкла Маккарти. Родители актрисы всю жизнь работали на ферме, однако у нее есть одна известная родственница – актриса Дженни МакКарти, которая приходится Мелиссе двоюродной сестрой. МакКарти училась в местной католической школе, но после ее окончания приняла решение переехать в Нью-Йорк. Именно там она впервые попробовала себя в качестве комика. Мелисса начала выступать в жанре стенд-ап в известных нью-йоркских клубах Stand-Up New York Comedy Club и The Improv. Параллельно МакКарти училась актерскому мастерству в «Актерской студии» Манхеттена и участвовала в театральных постановках. Через некоторое время Мелисса переехала в Лос-Анджелес, чтобы построить карьеру в кино.

Фильмы с Мелиссой МакКарти

Свою карьеру Мелисса начала в комедийном сериале телеканала NBC под названием «Дженни», где играла ее кузина Дженни МакКарти. Уже в 1998 году она сыграла свою первую главную роль, пусть и в короткометражном фильме «Бог». После этого ее стали приглашать в другие картины. МакКарти можно увидеть в таких фильма как «Экстази», «Малыш», «Ангелы Чарли» и «Жизнь Дэвида Гейла». Во всех этих фильмах актриса сыграла второстепенные роли.

Первая большая роль досталась МакКарти в 2001 году, когда она прошла кастинг на роль Сьюки Сент-Джеймс, шеф-повара и лучшей подруги главной героини телесериала «Девочки Гилмор». Эту роль актриса играла вплоть  до завершения сериала в 2007 году.  В том же году она появилась в картине Джона Огаста «Девятки» вместе с Райаном Рейнольдсом. Мелиссу МакКарти также можно увидеть в сериалах «Кто такая Саманта?», «Крутая Рита» и «Частная практика»

Мелисса МакКарти в сериале «Майк и Молли»

В 2010 году на экраны вышел новый комедийный сериал «Майк и Молли», где главные роли сыграли Мелисса МакКарти и Билли Гарделл. Сериал создан Марком Робертсом и Чаком Лорри (подарившим нам сценарий к «Теории большого взрыва»). Сюжет ситкома строится вокруг супружеской пары – полицейского Майка Биггса и учительницы Молли Флинн. Изначально они знакомятся на курсах анонимных обжор, а затем постоянно борются с лишним весом вместе. За свою роль МакКарти получила премию Эмми в 2011 году как лучшая комедийная актриса в сериале.

Мелисса МакКарти – Девичник в Вегасе

В 2011 году Мелисса снялась в фильме Пола Фига «Девичник в Вегасе». Главные роли наряду с ней исполнили Кристин Уиг, Роуз Бирн, Майа Рудольф и Эллен Кемпер. Критики оценили игру МакКарти очень высоко, отметив, что эта роль стала для нее настоящим прорывом. Она была номинирована на «Оскар» и другие престижные премии за свою роль.

Мелисса снялась еще в нескольких комедиях Пола Фига. Например, ее можно увидеть в фильме «Копы в юбках» вместе с Сандрой Буллок, а также в ремейке фильма «Охотники за приведениями», который вышел в 2016 году.

Всего на счету у Мелиссы МакКарти более 20 успешных киноролей, и она по праву считается одной из самых лучших комедийных актрис Голливуда.

Личная жизнь Мелиссы МакКарти

С 2005 года Мелиисса замужем за актером Беном Фальконе, с которым она до этого дружила много лет. У них есть две дочери: Вивиан (2007 г.р) и Джорджитт (2010 г.р).

Интересные факты о Мелиссе МакКарти
  • Ее близкие подруги – актрисы Сандра Буллок и Кристина Эпплгейт.
  • Занимается боксом и пилатесом.
  • Ее рост – 157 см.
  • С 2015 года на Аллее Славы в Голливуде есть именна звезда МакКарти.
  • Ее муж – актер Бен Фальконе.
Фильмография Мелиссы МакКарти
Русалочка
Русалочка
мелодрама, приключения, фэнтези 2023, США
0.0
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
фантастика, боевик 2022, США
8.0
Сила грома
Сила грома
боевик, комедия 2021, США
4.0
Скворец
Скворец
драма 2021, США
5.0
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
боевик, комедия 2020, США
6.0
Адская кухня
Адская кухня
драма, криминал, боевик 2019, США
5.0
Душа компании
Душа компании
драма, комедия 2018, Австралия
6.0
Сможете ли вы меня простить?
Сможете ли вы меня простить?
драма, комедия, биография 2018, США
7.0
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Фотографии Мелиссы МакКарти Все фотографии
Мелисса МакКарти Мелисса МакКарти Мелисса МакКарти Мелисса МакКарти
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7 ноября 2018 00:02
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Связи
Сандра Буллок
Сандра Буллок Sandra Bullock
близкие подруги Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт Christina Applegate
близкие подруги Бен Фэлкоун
Бен Фэлкоун Ben Falcone
в браке с 2005 г
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