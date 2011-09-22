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Постер к сериалу В поле зрения
Постер к сериалу В поле зрения
Постер к сериалу В поле зрения
Постер к сериалу В поле зрения
Постер к сериалу В поле зрения
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
5 постеров
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы В поле зрения
В поле зрения (2011 - 2016) Person of Interest 16+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBS
Продолжительность 73 часа 49 минут
О чем сериал

Сериал «В поле зрения» — шоу об искусственном интеллекте и его потенциале в борьбе с преступностью. Миллиардер по фамилии Финч, сколотивший состояние на программном обеспечении для государственных структур, создал так называемую «Машину». Эта разработка позволяет предсказывать преступления на основе большого массива данных. Правительство отслеживает лишь теракты и занято крупными трагедиями. Чтобы бороться с мелким злом, богач нанимает бывшего оперативника из разведки по имени Джон Риз. И стоит продвинутой киберсистеме увидеть нечто незаконное, эта парочка тут как тут.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Jonathan Nolan
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эми Экер
Эми Экер The Machine
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон Jocelyn "Joss" Carter
Джеймс Кэвизел
Джеймс Кэвизел John Reese
Роберт Джон Берк
Роберт Джон Берк
Майкл Эмерсон
Майкл Эмерсон Harold Finch
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В поле зрения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 23 эпизода
 
В поле зрения - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 22 эпизода
 
В поле зрения - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 23 эпизода
 
В поле зрения - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 22 эпизода
 
В поле зрения - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 13 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала В поле зрения
Кадры из сериала
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