Сериал «В поле зрения» — шоу об искусственном интеллекте и его потенциале в борьбе с преступностью. Миллиардер по фамилии Финч, сколотивший состояние на программном обеспечении для государственных структур, создал так называемую «Машину». Эта разработка позволяет предсказывать преступления на основе большого массива данных. Правительство отслеживает лишь теракты и занято крупными трагедиями. Чтобы бороться с мелким злом, богач нанимает бывшего оперативника из разведки по имени Джон Риз. И стоит продвинутой киберсистеме увидеть нечто незаконное, эта парочка тут как тут.