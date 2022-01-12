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Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Michael C. Hall
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Майкл С. Холл
Michael C. Hall
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Дата рождения
1 февраля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Роли, Северная Каролина, США
Рост
178 см
Биография Майкла С. Холла
Родился 1 февраля 1971 года. Роли, Северная Каролина, США.
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Фильмография Майкла С. Холла
Отчет
драма
2019, США
7.0
В тени Луны
фантастика, детектив, триллер, криминал
2019, США / Канада
6.0
Уотергейт. Крушение Белого дома
триллер, исторический, биография
2017, США
6.0
Кристин
драма, биография
2016, США
6.0
Лига справедливости: Боги и монстры
боевик, приключения, анимация
2015, США
7.0
Холод в июле
драма, триллер
2014, США / Франция
8.0
Убей своих любимых
мелодрама, биография, драма, триллер
2013, США
7.0
Неприятности с блаженством
драма, комедия
2011, США
6.0
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«Декстер: Новая кровь» стал самым просматриваемым сериалом в истории Showtime
Морган Декстер не зря объявился спустя десять лет после инсценировки своей смерти.
Написать
12 января 2022 12:33
Персонаж Майкла С Холла теряет над собой контроль в новом проморолике «Декстера: Новая кровь»
По прошествии лет титульный герой поддался своей темной стороне, чем навлек на себя неприятности.
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12 ноября 2021 11:38
Премьера «Декстера: Новая кровь» привлекла внушительное число зрителей
Эпизод побил все рекорды Showtime.
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10 ноября 2021 10:30
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