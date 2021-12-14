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Альфред Молина
Альфред Молина
Alfred Molina
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Альфред Молина
Alfred Molina
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Дата рождения
24 мая 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
189 см
Биография Альфреда Молины
Родился 24 мая 1953 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Альфреда Молины
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.0
Охотники на троллей: Восстание титанов
боевик, приключения, анимация
2021, США
7.0
Щенячий патруль: миссия «Рождество»
анимация
2021, США
0.0
Водяной
драма
2020, США
6.0
Не отпускай
драма, ужасы, мистика
2019, США
6.0
Святая Джуди
драма
2018, США
6.0
Как не стать президентом
биография, драма
2018, США
6.0
Хрупкие судьбы
комедия, драма
2017, США
5.0
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Критики опубликовали первые отзывы о «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Зрители довольны.
Написать
14 декабря 2021 17:14
В сети появились три новых отрывка из «Человека-паука: Нет пути домой»
Одна из сцен начинается сразу после концовки «Вдали от дома».
Написать
13 декабря 2021 10:00
Появился новый проморолик «Человека-паука: Нет пути домой», посвященный многочисленным злодеям
Также выпустили свежий постер от Dolby Cinema.
Написать
9 декабря 2021 11:26
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