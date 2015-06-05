«Восьмое чувство» — драматический сериал, созданный сестрами Вачовски. Первый сезон вышел на платформе Netflix в 2015 году. Шоу получило признание критиков, а также было номинировано на целую плеяду различных кинонаград. Действие фокусируется на восьми незнакомых друг для друга людей. Все они живут в совершенно разных странах, их разделяют часовые пояса, моря и океаны. Однако в какой-то момент каждый из героев обнаруживает некую телепатическую связь с другими. Со временем в жизни этих людей появляется таинственный Джонас, который пытается их объединить. Джонасу противостоит некая организация, ее цель — ликвидировать всех, кто способен на телепатическую связь.