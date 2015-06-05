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Постер к сериалу Восьмое чувство
Постер к сериалу Восьмое чувство
Постер к сериалу Восьмое чувство
Постер к сериалу Восьмое чувство
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Восьмое чувство
Восьмое чувство (2015 - 2017) Sense8 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 24 часа 0 минут
О чем сериал

«Восьмое чувство» — драматический сериал, созданный сестрами Вачовски. Первый сезон вышел на платформе Netflix в 2015 году. Шоу получило признание критиков, а также было номинировано на целую плеяду различных кинонаград. Действие фокусируется на восьми незнакомых друг для друга людей. Все они живут в совершенно разных странах, их разделяют часовые пояса, моря и океаны. Однако в какой-то момент каждый из героев обнаруживает некую телепатическую связь с другими. Со временем в жизни этих людей появляется таинственный Джонас, который пытается их объединить. Джонасу противостоит некая организация, ее цель — ликвидировать всех, кто способен на телепатическую связь.

Восьмое чувство - трейлер второго сезона
Восьмое чувство
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Лилли (Энди) Вачовски
Лилли (Энди) Вачовски
Лана Вачовски
Лана Вачовски
J. Michael Straczynski
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэрил Ханна
Дэрил Ханна Angelica "Angel" Turing
Макс Римельт
Макс Римельт Wolfgang Bogdanow
Анупам Кхер
Анупам Кхер Sanyam Dandekar
Нэвин Эндрюс
Нэвин Эндрюс Jonas Maliki
Теренс Манн Milton Brandt / Mr. Whispers
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Восьмое чувство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
Восьмое чувство - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 12 эпизодов
 
Новости о сериале
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7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову
Слушать саундтрек сериала Восьмое чувство
Кадры из сериала
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