Шейлин Вудли родилась 15 ноября 1991 года в округе Сан Бернандино (штат Калифорния, США) в семье Лонни и Лори Вудли. Отец девочки работал директором школы, а мать была в ней психологом. Когда Шейлин было 15 лет, родители развелись, и будущую актрису и ее младшего брата Тэннера воспитывала мама. Сниматься Шейлин начала в возрасте 8 лет. Изначально девушка не планировала связывать свою жизнь с кинематографом и хотела учиться на дизайнера, но одно из предложений о съемках заставило ее отодвинуть эти планы на неопределенное время.

Фильмы с Шейлин Вудли

Первое появление Шейлин Вудли на экране состоялось в 1999 году в картине «Замена папы», где юная Вудли сыграла небольшую роль. После этого Шейлин сыграла в нескольких фильмах и сериалах, среди которых были «Одинокие сердца», «Меня зовут Эрл», «Детектив Раш» и «Однажды на матрасе». Слава пришла к ней несколькими годами позже, в 2008, когда Шейлин получила роль Эми Юргенс в сериале «Тайная жизнь американского подростка». По сюжету 15-летняя девочка, которую сыграла Вудли, беременеет, но вопреки всему решает оставить ребенка. За свою роль Шейлин получила пять номинаций на премию «Teen Choice Awards». В последующие годы она получила еще несколько номинаций, однако премии в те годы достались Селене Гомес, Лейтон Мистер и Блейк Лайвли.

В 2011 году Шейлин Вудли прошла кастинг на роль Александры Кинг в картину «Потомки». Фильм, снятый Александром Пейном, основан на романе Кауи Харт Хеммингс, в главной роли можно увидеть Джорджа Клуни. Фильм был хорошо принят зрителями, а за свою роль Шейлин получила премию «Независимый дух». Ее также номинировали на «Золотой глобус», однако премия тогда ушла к Октавии Спенсер за роль в картине «Прислуга». В ее кармане также есть премия MTV Movie Awards за прорыв года.

Шейлин Вудли - Дивергент

Мировая слава настигла Шейлин Вудли в 2014, после выхода фильма «Дивергент», снятого по роману Вероники Рот. Трилогия об анти-утопичном мире стала настоящим бестселлером в Америке и была очень популярна в других странах мира. Режиссером фильма стал Нил Бергер, известный по работам «Области тьмы» и «Иллюзионист». Вудли сыграла главную роль – девушку по имени Беатрис Прайор, которая при достижении совершеннолетия делает выбор в пользу фракции, которую никто не ожидал увидеть в ее списке. Любовный интерес и боевого партнера главной героини по картине сыграл Тео Джеймс, а ее брата – Энсел Эльгорт. В фильме также можно увидеть Зои Краветц и Майлза Теллера. Картина не произвела большого впечатления на критиков, однако поклонники книг по всему миру приняли ее неплохо. Фильм получил продолжение, части которого вышли в 2015, 2016 и 2017.

Шейлин Вудли и Энсел Элгорт

После первой части «Дивергента» Шейлин Вудли снялась со своим «экранным братом» Энселом Элгортом в драме «Виноваты звезды» по одноименной книге Джона Грина. Поклонники, привыкшие видеть Шейлин и Энсела в роли брата и сестры, с недоумением смотрели, как они играют влюбленную пару. По сюжету, героиня Вудли – Хейзел – больна раком, но это не мешает ей влюбиться в Огастуса, у которого также есть большие проблемы со здоровьем. Трагичная история любви, экранизированная режиссером Джошем Буном, собрала восторженные отзывы критиков, а Вудли получила награду MTV Movie Awards за лучшую женскую роль.

В 2016 году Шейлин Вудли снялась в драме Оливера Стоуна «Сноуден», где главную роль сыграл Джозеф Гордон-Левитт. Картина рассказывает историю знаменитого Эдварда Сноудена, американского программиста, который сливал информацию о ЦРУ прессе.

Шейлин Вудли сейчас является одной из успешных голливудских актрис. Она принимает участие в кассовых фильмах, снимается для обложек модных журналов, а также является примером для многих подростков по всему миру.

Награды и премии Шейлин Вудли

2015 год

- Премия канала «MTV»

Победитель: Лучшая женская роль («Виноваты звезды»), Лучший поцелуй («Виноваты звезды») и Награда MTV Trailblazer Award

Номинации: Лучший герой («Дивергент, глава 2: Инсургент») и Лучший экранный дуэт («Виноваты звезды»)

- Премия Британской академии

Номинация: Восходящая звезда

2014 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучший поцелуй («Захватывающее время»)

2013 год

- Премия Сандэнс

Победитель: Специальный приз жюри - драма («Захватывающее время»)

2012 год

- Премия Золотой глобус

Номинация:Лучшая женская роль второго плана («Потомки»)

- Премия канала «MTV»

Победитель: Прорыв года («Потомки»)

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучший актерский состав («Потомки»)