Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шейлин Вудли 7 фотографий
Шейлин Вудли Shailene Woodley
Связи Шейлин Вудли
Майлз Теллер
Майлз Теллер друзья
Энсел Элгорт
Энсел Элгорт коллеги по фильмам
Киноафиша Персоны Шейлин Вудли

Шейлин Вудли

Shailene Woodley

Дата рождения
15 ноября 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Сан-Бернардино, США
Рост
173 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Биография Шейлин Вудли

Шейлин Вудли родилась 15 ноября 1991 года в округе Сан Бернандино (штат Калифорния, США) в семье Лонни и Лори Вудли. Отец девочки работал директором школы, а мать была в ней психологом. Когда Шейлин было 15 лет, родители развелись, и будущую актрису и ее младшего брата Тэннера воспитывала мама. Сниматься Шейлин начала в возрасте 8 лет. Изначально девушка не планировала связывать свою жизнь с кинематографом и хотела учиться на дизайнера, но одно из предложений о съемках заставило ее отодвинуть эти планы на неопределенное время.

Фильмы с Шейлин Вудли

Первое появление Шейлин Вудли на экране состоялось в 1999 году в картине «Замена папы», где юная Вудли сыграла небольшую роль. После этого Шейлин сыграла в нескольких фильмах и сериалах, среди которых были «Одинокие сердца», «Меня зовут Эрл», «Детектив Раш» и «Однажды на матрасе». Слава пришла к ней несколькими годами позже, в 2008, когда Шейлин получила роль Эми Юргенс в сериале «Тайная жизнь американского подростка». По сюжету 15-летняя девочка, которую сыграла Вудли, беременеет, но вопреки всему решает оставить ребенка. За свою роль Шейлин получила пять номинаций на премию «Teen Choice Awards». В последующие годы она получила еще несколько номинаций, однако премии в те годы достались Селене Гомес, Лейтон Мистер и Блейк Лайвли.

В 2011 году Шейлин Вудли прошла кастинг на роль Александры Кинг в картину «Потомки». Фильм, снятый Александром Пейном, основан на романе Кауи Харт Хеммингс, в главной роли можно увидеть Джорджа Клуни. Фильм был хорошо принят зрителями, а за свою роль Шейлин получила премию «Независимый дух». Ее также номинировали на «Золотой глобус», однако премия тогда ушла к Октавии Спенсер за роль в картине «Прислуга». В ее кармане также есть премия MTV Movie Awards за прорыв года.

Шейлин Вудли - Дивергент

Мировая слава настигла Шейлин Вудли в 2014, после выхода фильма «Дивергент», снятого по роману Вероники Рот. Трилогия об анти-утопичном мире стала настоящим бестселлером в Америке и была очень популярна в других странах мира. Режиссером фильма стал Нил Бергер, известный по работам «Области тьмы» и «Иллюзионист». Вудли сыграла главную роль – девушку по имени Беатрис Прайор, которая при достижении совершеннолетия делает выбор в пользу фракции, которую никто не ожидал увидеть в ее списке. Любовный интерес и боевого партнера главной героини по картине сыграл Тео Джеймс, а ее брата – Энсел Эльгорт. В фильме также можно увидеть Зои Краветц и Майлза Теллера. Картина не произвела большого впечатления на критиков, однако поклонники книг по всему миру приняли ее неплохо. Фильм получил продолжение, части которого вышли в 2015, 2016 и 2017.

Шейлин Вудли и Энсел Элгорт

После первой части «Дивергента» Шейлин Вудли снялась со своим «экранным братом» Энселом Элгортом в драме «Виноваты звезды» по одноименной книге Джона Грина. Поклонники, привыкшие видеть Шейлин и Энсела в роли брата и сестры, с недоумением смотрели, как они играют влюбленную пару. По сюжету, героиня Вудли – Хейзел – больна раком, но это не мешает ей влюбиться в Огастуса, у которого также есть большие проблемы со здоровьем. Трагичная история любви, экранизированная режиссером Джошем Буном, собрала восторженные отзывы критиков, а Вудли получила награду MTV Movie Awards за лучшую женскую роль.

В 2016 году Шейлин Вудли снялась в драме Оливера Стоуна «Сноуден», где главную роль сыграл Джозеф Гордон-Левитт. Картина рассказывает историю знаменитого Эдварда Сноудена, американского программиста, который сливал информацию о ЦРУ прессе.

Шейлин Вудли сейчас является одной из успешных голливудских актрис. Она принимает участие в кассовых фильмах, снимается для обложек модных журналов, а также является примером для многих подростков по всему миру.

Награды и премии Шейлин Вудли

2015 год
- Премия канала «MTV»     
Победитель: Лучшая женская роль («Виноваты звезды»), Лучший поцелуй («Виноваты звезды») и Награда MTV Trailblazer Award
Номинации: Лучший герой («Дивергент, глава 2: Инсургент») и Лучший экранный дуэт («Виноваты звезды»)

- Премия Британской академии     
Номинация: Восходящая звезда

2014 год
- Премия канала «MTV»    
Номинация: Лучший поцелуй («Захватывающее время»)

2013 год
- Премия Сандэнс     
Победитель: Специальный приз жюри - драма («Захватывающее время»)

2012 год
- Премия Золотой глобус    
Номинация:Лучшая женская роль второго плана («Потомки»)

- Премия канала «MTV»    
Победитель: Прорыв года («Потомки»)

- Премия Гильдии актеров    
Номинация: Лучший актерский состав («Потомки»)

Связи Шейлин Вудли
Майлз Теллер
друзья Майлз Теллер
Энсел Элгорт
коллеги по фильмам Энсел Элгорт

Популярные фильмы

Большая маленькая ложь 8.1
Большая маленькая ложь (2017)
Меня зовут Эрл 7.9
Меня зовут Эрл (2005)
Рай 7.8
Рай (2025)

Фильмография Шейлин Вудли

Count My Lies
драма, детектив, мини-сериал 2026, США
Унабомбер Unabomb
криминал, биография 2026, США
Смотреть трейлер
Океанские мечты
Океанские мечты Ocean Dreams
документальный 2026, США
Смотреть трейлер
Рай 7.8
Рай
драма, триллер 2025, США
Мотор Сити 6.5
Мотор Сити Motor City
боевик, криминал, драма 2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
Убийственная жара 5.6
Убийственная жара Killer Heat
криминал, драма, детектив 2024, США
Феррари 7.1
Феррари Ferrari
драма, биография, исторический 2023, США
Смотреть трейлер Рецензия
Дурные деньги 7.1
Дурные деньги Dumb Money
биография, комедия, драма 2023, США
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще
Новости о Шейлин Вудли
Шейлин Вудли сыграет Дженис Джоплин в биографическом фильме
Шейлин Вудли сыграет Дженис Джоплин в биографическом фильме
Автоконструктор Адам Драйвер ведет гонку со смертью в дублированном трейлере «Феррари»
Автоконструктор Адам Драйвер ведет гонку со смертью в дублированном трейлере «Феррари»
Прогнившая американская мечта: критики благосклонно приняли фильм «Дурные деньги»
Прогнившая американская мечта: критики благосклонно приняли фильм «Дурные деньги»

Интересные факты о Шейлин Вудли

- До 17 лет она носила ортопедический корсет, так как страдала от сколиоза

- Она делает свою собственную зубную пасту из глины, кокосового масла, пищевой соды и мяты

- Любимый мультфильм - «Покахонтас»

- Шейлин очень любит готовить и часто приносит свою еду на съемки

Фотографии Шейлин Вудли

Шейлин Вудли Шейлин Вудли Шейлин Вудли Шейлин Вудли Шейлин Вудли Шейлин Вудли
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше