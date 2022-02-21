Содержание:

Мишель Пфайфер – Фильмы

- Мишель Пфайфер – «Лицо со шрамом»

- Мишель Пфайфер – «Что скрывает ложь»

- Мишель Пфайфер – «Человек-муравей и Оса»

Мишель Пфайфер – Личная жизнь

Американская актриса Мишель Пфайфер родилась 29 апреля 1958 года в городе Санта-Ана, штат Калифорния в семье Ричарда Пфайфера, занимавшегося поставками кондиционеров, и домохозяйки Донны Таверна. У актрисы также есть две младшие сестры, Лори и Диди, и старший брат Рик. У Мишель имеются немецкие, ирландские, нидерландские, шведские и швейцарские корни.

После рождения будущей актрисы родители переехали в Мидуэй-Сити, а затем в Фаунтин-Вэлли, где Мишель окончила школу в 1976 году. Там она устроилась на работу в супермаркет и поступила в колледж «Голден Вест», где изучала юриспруденцию, однако не закончила его. Решающим шагом для выбора дальнейшей карьеры стало участие в конкурсе красоты, после которого Мишель участвовала в конкурсе «Мисс Калифорния». Именно на сцене во время своих выступлений она осознала, что хочет стать актрисой и стала посещать кастинги.

Мишель Пфайфер – Фильмы

Свою актёрскую карьеру Мишель Пфайфер начала в 80-е. Она принимала участие в таких сериалах, как «Калифорнийский дорожный патруль», «Остров фантазий» и «Великие представления». Затем последовали роли на большом экране, в числе которых были фильмы «Голливудские рыцари», «Пропадая от любви» и «Бриолин 2». После съёмок в культовой картине «Лицо со шрамом» актрису заметили, и ей открылась дорога в крупные проекты. Самыми известными лентами с участием Мишель считаются «Бэтмен возвращается», «Иствикские ведьмы», «Волк», «Опасные мысли», «Принц Египта», «Что скрывает ложь», «Я – Сэм», «Лак для волос», «Звёздная пыль», «Мрачные тени», «Убийство в Восточном экспрессе» и «мама!».

Мишель Пфайфер – «Лицо со шрамом»

Главным прорывом в карьере актрисы стал фильм «Лицо со шрамом», где главные роли сыграли Аль Пачино и Мишель Пфайфер. Это история жизненного пути кубинца по имени Тони Монтана, который орудовал на улицах Майами в 80-е. Картина была высоко оценена критиками и получила множество номинаций на мировые премии.

Ещё одним известным фильмом с участием Мишель Пфайфер является «Волк» Майка Николса. В этот раз Мишель Пфайфер появилась на экране с другим известным актёром – Джеком Николсоном. Лента рассказывает о книгоиздателе Уиле Рэндале, который по ночам превращается в оборотня и становится машиной убийства.

Мишель Пфайфер – «Что скрывает ложь»

В 2000 году на экраны выходит фильм «Что скрывает ложь» Роберта Земекиса с Мишель Пфайфер в главной роли. В этой картине пару актрисе составил культовый актёр Харрисон Форд. Лента рассказывает о преподавателе Нормане Спенсере, который вместе с женой Клэр сталкивается с призраком погибшей девушки Мэдисон Фрэнк, после чего их жизнь переворачивается.

Мишель Пфайфер – «Человек-муравей и Оса»

Мишель Пфайфер дважды появлялась на экране в образе супергероини. В первый раз она сыграла Женщину-кошку в фильме Тима Бёртона «Бэтмен возвращается», а в 2018 году на экраны вышел фильм «Человек-муравей и Оса», в котором Мишель перевоплотилась в Джанет ван Дайн. Картина является продолжением хита студии «Марвел» и рассказывает о событиях, случившихся со Скоттом Лэнгом после Гражданской войны.

Мишель Пфайфер – Личная жизнь

С 1981 по 1988 годы Мишель Пфайфер была замужем за Питером Хортоном. В 1993 году она вновь вышла замуж – за сценариста и продюсера Дэвида Эдварда Келли. У актрисы есть сын Джон-Генри, а также приёмная дочь Клаудиа-Роза.