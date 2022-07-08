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Джейн Фонда

Jane Fonda
Джейн Фонда
Джейн Фонда Jane Fonda
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Дата рождения
21 декабря 1937
Возраст
84 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
173 см
Личные связи
Роже Вадим
Роже Вадим
Состояли в браке
Биография Джейн Фонда

Содержание:
Джейн Фонда — Фильмы
  - Джейн Фонда — «Если свекровь — монстр»
  - Джейн Фонда — «Грейс и Фрэнки»
  - Джейн Фонда — «Книжный клуб»
Джейн Фонда — Аэробика
Джейн Фонда — Личная жизнь

Джейн Фонда родилась 21 декабря 1937 года в состоятельной американской семье, в роду которой были представители европейской королевской знати. Семья поддерживала желание будущей актрисы посвятить себя творчеству, поэтому после обучения актерскому мастерству Фонда стала работать в качестве театральной актрисы и модели. Актриса обучалась в нью-йоркской актёрской студии, но поначалу глянцевая внешность больше мешала ей, чем помогала — продюсеры и режиссеры не видели за красивым фасадом драматического таланта.

Джейн Фонда — Фильмы

Первые свои заметные роли Фонда сыграла в 1960-х годах, но в большинстве фильмов она появлялась в образе «сексуальной кошечки», лишенной характера и личной истории. К таким фильмам относится картина «Хищники», партнером Фонды в которой стал Ален Делон, а так же ленты «Прогулка по беспутному кварталу», «Кэт Балу», «Погоня» и «Воскресенье в Нью-Йорке». В 1966 году артистка снялась в комедии «Босиком по парку», где ее коллегой по съемочной площадке выступил Роберт Редфорд. Фильм рассказывает о молодоженах, совершенно не подходящих друг другу по характеру, но охваченных сильной страстью. За роль Кори Браттер Фонда получила премию BAFTA как «Лучшая иностранная актриса» — это стало первым официальным признанием ее таланта.

Затем в карьере актрисы появились такие картины, как «Три шага в бреду» и «Барбарелла». В 1969 году Фонда сыграла Глорию в жестокой драме Сидни Поллака «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» о танцевальном марафоне во время Великой депрессии в США. Несмотря на то, что картина остается одной из лучших в карьере актрисы, она не получила за нее значимых наград. В 1971 году актриса получила роль проститутки Бри в нуарном детективе Алана Пакулы «Клют», за которую она получила долгожданную премию «Оскар» как лучшая актриса. В 1970-х темпы работы Фонды в кино снизились, однако в 1977 году на телеэкраны вышел фильм «Джулия» по роману Лилиан Хеллман, за главную роль в котором актриса получила «Золотой глобус». После этого актриса прервала карьеру и пропала с экранов.

Триумфальное возвращение в кино произошло в 2005 году, когда Фонда сыграла с Дженнифер Лопес в комедии Роберта Лукетича «Если свекровь — монстр». Киномир принял Фонду в новом амплуа солидной дамы, и актриса появилась в таких картинах, как «Крутая Джорджия», «Совместная жизнь», «Новости», «Дворецкий». В 2013 году актриса выступила закадровой рассказчицей в комедии Джоффа Мура «Любовь по рецепту и без».

В 2015 году на стриминговом канале Netflix стартовал комедийный сериал о дружбе «Грейс и Фрэнки», в котором главных героинь сыграли Джейн Фонда и Лили Томлин. Несмотря на эксцентричную завязку сюжета, зрители очень тепло приняли сериал, и проект продлили сразу на несколько сезонов. В этом же году Фонда сыграла у Паоло Соррентино в картине «Молодость», а так же в драме Габриэле Муччино «Отцы и дочери». В 2016 году актриса приступила к съемкам в сериале «Елена — принцесса Авалора», а еще через год сыграла в драме Ритеша Батра «Наши души по ночам» о двух пожилых овдовевших соседях, которые, борясь с одиночеством начинают платоничски спать в одной посели. В 2018 году актриса сыграла одну из главных ролей в комедии «Книжный клуб» об эротических приключениях немолодых женщин.

Джейн Фонда — «Если свекровь — монстр»

Комедийная мелодрама Криса Бендера 2005 года о неунывающей Чарли Кантилини (Дженнифер Лопес), которая наконец-то встретила мужчину своей мечты и собралась выйти за него замуж. Но на ее пути внезапно встает обозленная на мир будущая свекровь Виола. Пожилая дама недавно пережила нервный срыв из-за того, что ее заменили на любимом ток-шоу, и никак не может позволить неприятной ей девушке заполучить ее сына в мужья. Виола готова расстроить свадьбу любыми средствами, даже если для этого нужно привлечь бывшую девушку сына.

Джейн Фонда — «Грейс и Фрэнки»

Американский комедийно-драматический сериал, созданный Мартой Кауффман и Говардом Джей Моррисом для канала Netflix. В центре сюжета находятся две заклятые соперницы Грейс (Джейн Фонда) и Фрэнки (Лили Томлин). Они много лет враждуют друг с другом, но внезапно сталкиваются с общей бедой — оказывается, что их мужья любят друг друга и планируют пожениться.

Джейн Фонда — «Книжный клуб»

В 2018 году Фонда сыграла роль Вивиан в комедийной мелодраме Билла Холдермэна «Книжный клуб». Четыре пожилые интеллектуалки, жительницы Калифорнии, которые любят собираться вместе за утонченной беседой о книгах, натыкаются на эротический бестселлер «50 оттенков серого». С этого момента их предстваления о жизни и личратуре каринально меняются. Очень вовремя в их жизнях снова появляются давние ухажеры, которые еще не утратили интерес к давним подругам и, самое главное, помнят, что такое горячий секс.

Джейн Фонда — Аэробика

После периода успешной карьеры в кино в начале 1990-х годов Фонда покинула Голливуд, чтобы обратиться к новой для себя сфере деятельности — сначала разработала комплекс аэробных упражнений для поддержания хорошей спортивной формы, затем выпустила книгу и видеокассеты с авторской программой. В результате в Соединенных Штатах открылась сеть фитнес-центров имени Джейн Фонды.

Джейн Фонда — Личная жизнь

Актрисе приписывают многочисленные романы, но официально в брак она вступала трижды. В первый раз — когда в поисках самостоятельности Фонда в середине шестидесятых годов переехала во Францию и встретила французского режиссёра Роже Вадима. От первого мужа у нее есть дочь Ванесса. Второй брак актрисы был с Томом Хайденом, он продлился с 1973 по 1990 год. В этом браке у нее родился сын Трой О`Донован. Третьим мужем Фонды стал Тед Тёрнер, киномагнат, в 1991 году. Но в 2001 году этот брак завершился разводом.

Интересные факты о Джейн Фонда
  • Имя актриса получила в честь леди Джейн Сеймур — третьей жены короля Генриха VIII, якобы являющейся далекой родственницей матери Фонды.
  • По знаку зодиака актриса Стрелец.
  • Мать Фонда покончила с собой, когда та была еще совсем молода, и эта трагедия наложила отпечаток на всю жизнь актрисы.
  • Актриса призналась, что отец внушил ей чувство неполноценности — убеждение, что никто не будет любить ее, если она не будет идеально красива.
  • Фонда неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов.
  • Актриса признается, что с 40 до 50 лет была больна булимией.
Фильмография Джейн Фонда
Удача
Удача
приключения, анимация, комедия 2022, Испания / США
0.0
Книжный клуб
Книжный клуб
комедия 2018, США
7.0
Джейн Фонда: Жизнь в пяти актах
Джейн Фонда: Жизнь в пяти актах
документальный 2018, США
7.0
Наши души по ночам
Наши души по ночам
мелодрама 2017, США
6.0
Молодость
Молодость
драма 2015, Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.0
Отцы и дочери
Отцы и дочери
драма 2015, США / Италия
7.0
Любовь по рецепту и без
Любовь по рецепту и без
драма, комедия 2014, США
5.0
Дворецкий
Дворецкий
биография, драма 2013, США
7.0
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