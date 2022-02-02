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Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин
Mandy Patinkin
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Мэнди Пэтинкин
Mandy Patinkin
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Дата рождения
30 ноября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Мэнди Пэтинкин
Родился 30 ноября, 1952 года. Чикаго, штат Иллинойс, США.
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Фильмография Мэнди Пэтинкин
Сама жизнь
драма, мелодрама
2018, США
7.0
Чудо
драма
2017, США
8.0
Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация
2017, США
6.0
Али и Нино
мелодрама, исторический
2016, Великобритания / Азербайджан
6.0
Королева Испании
драма, комедия
2016, Испания
4.0
Хотел бы я быть здесь
комедия, драма
2014, США
7.0
Ветер крепчает
драма, анимация, аниме
2013, Япония
7.0
Победитель
семейный, спорт, комедия, приключения, анимация
2006, США / Канада
4.0
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