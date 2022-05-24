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Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
David Harbour
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Дэвид Харбор
David Harbour
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Дата рождения
10 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Уайт-Плэйнс, Нью-Йорк, США
Рост
190 см
Биография Дэвида Харбора
Родился 10 апреля 1975 года. Уайт-Плэйнс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дэвида Харбора
Violent Night
триллер
2022, США
0.0
We Have a Ghost
приключения, семейный, ужасы
2022, США
0.0
Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения
2021, США
7.0
Тайлер Рейк: Операция по спасению
боевик, триллер
2020, США
6.0
Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
6.0
Бессонная ночь
боевик, триллер
2017, США
6.0
Тонкий лед
драма
2011, США
6.0
Зеленый Шершень
боевик, приключения
2010, США
6.0
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