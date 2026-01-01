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Мэтт Уолш
Matt Walsh
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Мэтт Уолш
Мэтт Уолш
Matt Walsh
Дата рождения
13 октября 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Чикаго, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Мэтт Уолш
Родился 13 октября 1964 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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8.6
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(2013)
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Рецензия
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2023, США
Смотреть трейлер
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Хорошая половина
The Good Half
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