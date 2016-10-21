В драматическом сериале «Молодой Папа» рассказывается история Ленни Белардо — 47-летнего архиепископа из Нью-Йорка, неожиданно ставшего новым Папой Римским. Он одни из самых молодых глав ватиканской церкви в истории католичества. Ленни удалось занять эту должность в результате противоборства нескольких кланов, главы которых пытались найти компромиссную фигуру на вакантное место понтифика. Однако с первых же часов вступления Ленни в новую должность становится ясно, что манипулировать новым папой не получится.