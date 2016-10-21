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Постер к сериалу Молодой папа
Постер к сериалу Молодой папа
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.3
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2 постера
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Молодой папа
Молодой папа (2016 - 2016) The Young Pope 18+
Год выпуска 2016
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал Sky Atlantic
Продолжительность 11 часов 40 минут
О чем сериал

В драматическом сериале «Молодой Папа» рассказывается история Ленни Белардо — 47-летнего архиепископа из Нью-Йорка, неожиданно ставшего новым Папой Римским. Он одни из самых молодых глав ватиканской церкви в истории католичества. Ленни удалось занять эту должность в результате противоборства нескольких кланов, главы которых пытались найти компромиссную фигуру на вакантное место понтифика. Однако с первых же часов вступления Ленни в новую должность становится ясно, что манипулировать новым папой не получится.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Паоло Соррентино
Паоло Соррентино
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дайан Китон
Дайан Китон Sister Mary
Джуд Лоу
Джуд Лоу Lenny Belardo / Pope Pius XIII
Людивин Санье
Людивин Санье Esther
Сесиль де Франс
Сесиль де Франс Sofia
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл Cardinal Michael Spencer
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Молодой папа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Молодой папа
Кадры из сериала
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