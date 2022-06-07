Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Брайан Тайри Генри
Брайан Тайри Генри
Brian Tyree Henry
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Брайан Тайри Генри
Brian Tyree Henry
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
31 марта 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Фейетвилл, Северная Каролина, США
Рост
188 см
Биография Брайана Тайри Генри
Родился 31 марта 1982 года. Фейетвилл, Северная Каролина, США.
Развернуть
Фильмография Брайана Тайри Генри
Быстрее пули
боевик
2022, США
8.0
Сирано
драма, мюзикл
2022, США
6.0
Вечные
фантастика, боевик
2021, США
7.0
Тихое место 2
ужасы
2021, США
7.0
Женщина в окне
детектив, триллер
2021, США
6.0
Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма
2021, США
7.0
Искусственный интеллект
боевик, комедия
2020, США
6.0
Джокер
криминал, драма
2019, США
8.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сандра Буллок пытается помочь Брэду Питту избежать проблем в новом трейлере боевика «Быстрее пули»
Снял фильм режиссер «Дэдпула 2», «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и «Форсажа: Хоббс и Шоу».
Написать
7 июня 2022 18:05
Киллер Брэд Питт садится на поезд и знакомится с коллегами в первом трейлере комедийного боевика «Быстрее пули»
Снял ленту режиссер второго «Дэдпула» Дэвид Литч.
Написать
3 марта 2022 10:40
Дональд Гловер и творческая команда «Атланты» подверглись расовым нападкам во время съемок в Лондоне
Это случилось в первый же съемочный день.
Написать
21 февраля 2022 13:36
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев