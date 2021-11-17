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Джейн Линч
Джейн Линч
Jane Lynch
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Джейн Линч
Jane Lynch
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Дата рождения
14 июля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Эвергрин-Парк, Иллинойс, США
Рост
183 см
Биография Джейн Линч
Родилась 14 июля 1960 года. Эвергрин-Парк, Иллинойс, США.
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Фильмография Джейн Линч
100% Волк
анимация
2020, Австралия
6.0
Талисманы
комедия
2016, США
5.0
Взрослые дети развода
комедия
2013, США
5.0
Побег с планеты Земля
фантастика, семейный, анимация, комедия, приключения
2013, США / Канада
6.0
Полуденная нега
драма
2013, США
6.0
Ральф
анимация
2012, США
8.0
Диномама
семейный, анимация, комедия
2012, США / Корея
5.0
Три балбеса
комедия
2012, США
6.0
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