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Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
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Дэвид Тьюлис
David Thewlis
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Дата рождения
20 марта 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Блэкпул, Англия, Великобритания
Рост
190 см
Биография Дэвида Тьюлиса
Родился 20 марта 1963 года. Блэкпул, Англия, Великобритания.
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Фильмография Дэвида Тьюлиса
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2024, США
0.0
Изумительный Морис
анимация, семейный, фэнтези
2023, США
0.0
Энола Холмс 2
боевик, приключения, криминал
2022, Великобритания
0.0
Думаю, как все закончить
драма, ужасы, триллер
2020, США
6.0
Почётный гость
драма
2019, Канада
5.0
Вечная красота
комедия, драма, мелодрама
2019, Великобритания
6.0
Гонка века
драма, приключения
2017, Великобритания
6.0
Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика
2017, США
7.0
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Netflix опубликовал официальный синопсис «Энолы Холмс 2»
Героиня Милли Бобби Браун будет расследовать дело пропавшей девушки.
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4 февраля 2022 12:55
Подозреваемые Оливия Колман и Дэвид Тьюлис подвергаются жесткому допросу в трейлере мини-сериала «Садовники»
Релиз дебютного эпизода запланирован на 6 декабря.
Написать
18 ноября 2021 13:55
Обычных супругов Оливию Колман и Дэвида Тьюлиса подозревают в убийстве в трейлере мини-сериала «Садовники»
В основу проекта HBO легла реальная история.
Написать
29 октября 2021 14:37
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